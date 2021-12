Tampa/München - Die New Orleans Saints haben die Tampa Bay Buccaneers einmal mehr geschockt.

Der amtierende Super-Bowl-Champion blieb gegen den NFC-South-Rivalen vor heimischen Publikum ohne Punkte, verlor eine wahre Defensivschlacht mit 0:9.

Tom Brady brachte nur 26 seiner 48 Pässe an den Mann, warf für 214 Yards und leistete sich neben einer Interception auch ein Fumble, als er bei einem dritten Versuch die benötigten zehn Yards erlaufen wollte.

Bucs bangen um Receiver-Duo

Erstmals seit 255 Spielen und erst zum dritten Mal in seiner Karriere überhaupt (2003 in Buffalo, 2006 in Miami) bleibt eine Offense rund um Brady damit ohne Punkte.

Darüber hinaus bangt Tampa auch um seine zwei Top-Receiver. Sowohl Chris Godwin (Knie) als auch Mike Evans (Oberschenkel) mussten die Partie frühzeitig verlassen. Auch Running Back Leonard Fournette konnte das Spiel nicht beenden.

Die Saints, die kurzfristig ohne ihren Head Coach Sean Payton auskommen mussten (positiver Covid-19-Test) überzeugten vor allem in der Defensive und ließen den gegnerischen Angriff quasi nie zur Entfaltung kommen.

In der eigenen Offensive reichten drei Field Goals von Kicker Brett Mahler zum Sieg.

Saints siegen auch ohne Head Coach Sean Payton

Quarterback Taysom Hill warf für 154 Yards Raumgewinn. Receiver Marquez Callaway fing alleine sechs Pässe für 112 Yards.

Durch die Niederlage müssen die Tampa Bay Buccaneers (10-4) ihre Party für den Gewinn des Division-Titel erst einmal verschieben. Nächste Woche spielen die Bucs bei den Carolina Panthers (5-9).

Die New Orleans Saints (7-7) bringen sich ihrerseits wieder ins Playoff-Rennen. Im Monday Night Game warten in der kommenden Woche die Miami Dolphins (7-7).

