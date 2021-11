München - Michael Strahan ist Super-Bowl-Champion, Hall-of-Fame-Mitglied, Emmy-Award-Gewinner. Und bald auch Astronaut.

Der ehemalige Defensive End hat angekündigt, am 9. Dezember ins All zu fliegen - im Rahmen des Raumschiffprogramms "Blue Origin" von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Elf Minuten soll die Reise dauern, mehrere davon in Schwerelosigkeit. Strahan wird etwa mit dreifacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sein.

Unter anderem mit an Bord: Laura Shepard-Churchley, die älteste Tochter des ersten Amerikaners, der jemals im Weltraum war, Alan Shepard. Dementsprechend lautet auch der Name der Bezos-Rakete: "New Shepard".

Michael Strahan: Erst New York, dann Weltraum

Vor dem Flug ins All steht für den Ex-NFL-Star aber noch eine andere Reise an: Am Sonntag wird seine Nummer 92 von den New York Giants beim Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles im MetLife Stadium offiziell in den Ruhestand geschickt.

Auf Strahan warten wahrlich ereignisreiche Tage.

