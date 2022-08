München - Die Miami Dolphins und die Tampa Bay Buccaneers waren offenbar nicht die einzigen Teams, die sich im Jahr 2020 für Superstar Tom Brady interessiert haben.

Im "GronkCast" am Rande der UFC-Kämpfe am Samstagabend erklärte UFC-Präsident Dana White, dass er einen Deal ausgehandelt hatte, der Brady und Tight End Rob Gronkowski nach Las Vegas gebracht hätte – dann allerdings soll ihm der damalige Raiders-Coach Jon Gruden einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.

Brady und Gronk kurz vor Raiders-Wechsel

"Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Brady und Gronk zu den Raiders kommen", erklärte White. "Der Deal war fast durch und in letzter Minute ließ Gruden ihn platzen und sagte, dass er [Brady] nicht wolle."

Und weiter: "Da war die Hölle los, es war verrückt. Brady sah sich bereits Häuser an und es wurde noch nicht einmal darüber gesprochen, dass Gronk auch kommen würde. Las Vegas hätte also Brady und Gronk in dem Jahr bekommen, in dem die Bucs den Super Bowl gewonnen haben, aber Gruden hat den Deal platzen lassen."

Gronkowski bestätigte indes die Ausführungen von White. "Das ist genau so passiert."

Der Tight End selbst erklärte in der Folge, froh zu sein, dass der Deal mit den Raiders nicht zustande kam. Klar wird dadurch aber auch, dass von einem weiteren Team die Tampering-Regeln der NFL missachtet wurden.

Zum Zeitpunkt der Gespräche befand sich Gronkowski auf der "Reserve/Retired"-Liste der New England Patriots. Ohne die ausdrückliche Genehmigung der Pats hätte kein Team mit ihm sprechen dürfen.

