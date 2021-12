München - 79 positive PCR-Tests bei Spielern und Betreuern, das ist die Bilanz aus dem Monat November in der NFL.

Das klingt zwar erstmal nicht nach viel, ist aber über 50 Prozent mehr als im September und Oktober zusammen. Waren es im Auftaktmonat der NFL noch 26 Fälle, kamen im Oktober 24 dazu. Das berichtet "NBC".

Der globale Trend, dass die Infektionen in den kalten Monaten steigen, zeigt sich also auch in der NFL.

Kein Anlass zur Sorge - Appell an Ungeimpfte

Grund zur Sorge ist das für Dr. Allen Sills, NFL-Verantwortlicher für medizinische Angelegenheiten, jedoch nicht. "Die Daten zeigen, dass sich signifikant mehr ungeimpfte Spieler anstecken, als die mit Impfschutz."

Auch das entspricht den globalen Beobachtungen: Menschen ohne die Impfung stecken sich in Relation deutlich öfter an als solche mit vollständiger Impfung. In der NFL sind etwa 95 Prozent der Spieler und rund 99 Prozent der Coaches geimpft.

Überhaupt ist die Zahl der positiven Tests höher als zum Vergleichszeitpunkt des vergangenen Jahres. In dieser Saison haben sich seit dem Start des Training Camps 225 Spieler angesteckt, im Vorjahr waren es nur 155.

Grund dafür ist jedoch nicht ein geringerer Schutz, sondern die vergleichsweise laschen Corona-Regeln der NFL für geimpfte Spieler und der größtenteils normale Ablauf bei Trainingseinheiten und an Spieltagen.

Ob und inwieweit die steigenden Infektionszahlen und die neue Variante Omikron die NFL bis Mitte Februar beeinflussen wird, ist noch nicht abzusehen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.