Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs 9:48

Die Kansas City Chiefs haben das sechste Spiel in Folge gewonnen. Quarterback Patrick Mahomes warf für 258 Yards und zwei Touchdowns. Running Back Clyde Edwards-Helaire erlief zwei Touchdowns.

Das Spiel hätte aus Sicht der Raiders nicht unglücklicher beginnen können. Gleich im ersten Spielzug verlor Running Back Josh Jacobs den Ball, welcher von Mike Hughes zum Touchdown zurückgetragen wurde. Bereits vor der Pause legten die Chiefs den Grundstein für einen souveränen Sieg. Vier Drives in Folge mündeten jeweils in einem Touchdown.

Dies wurde durch weitere Turnovers der Raiders begünstigt. Quarterback Derek Carr (263 YDS) leistete sich eine Interception, die allerdings eher dem Passempfänger Foster Moreau anzulasten war. Hunter Renfrow leistete sich zudem einen Fumble. Bereits zur Halftime lagen die Chiefs mit 35:0 in Führung. Der Sieg geriet erwartungsgemäß nicht mehr in Gefahr.

Die Chiefs stehen nun bei neun Siegen und vier Niederlagen, die Raiders bei einer 6:7-Bilanz.

Atlanta Falcons at Carolina Panthers 29:21

Da die Falcons und die Panthers mit einer 5:7-Bilanz in das Spiel gingen, kämpften beide Mannschaften um ihre womöglich letzte Playoff-Chancen.

Cam Newton (178 Passing-Yards), der Quarterback von Carolina, erlief den ersten Touchdown des Spiels selbst, leistete sich zu Beginn des zweiten Viertels allerdings auch einen Pick Six. Mit einem 17:7 zugunsten der Falcons ging es in die Pause.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: 3:11 Minuten vor Spielende verkürzten die Panthers den Rückstand per Touchdown auf 21:29. Atlanta gab daraufhin das Angriffsrecht allerdings nicht mehr ab. Quarterback Matt Ryan lieferte mit 190 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein eher unspektakuläres Spiel ab. Die Falcons haben nun eine 6:7-Bilanz, die Panthers stehen bei 5:8.

Jacksonville Jaguars at Tennessee Titans 0:20

Nummer-1-Pick Trevor Lawrence erlebte einen rabenschwarzen Tag. Der Quarterback der Jacksonville Jaguars warf vier Interceptions. Insgesamt brachte er 24 seiner 40 Pässe für 221 Yards an den Mann. Durch die Niederlage haben die Jaguars ihre letzte theoretische Chance auf die Playoffs verspielt.

Die Titans schlossen gleich ihren ersten Drive mit einem Touchdown durch D'Onta Foreman ab. Als Quarterback Ryan Tannehill im dritten Spielabschnitt selber in die Endzone lief und den Vorsprung auf 17:0 erhöhte, war die Partie aufgrund der Harmlosigkeit der Jaguars praktisch entschieden. Tannehill verbuchte insgesamt 191 Passing-Yards. Die Titans haben nun eine 9:4-Bilanz, die Jaguars stehen bei 2:11.

Dallas Cowboys at Washington Football Team 27:20

Die Dallas Cowboys haben das Division-Duell gegen das Washington Football Team für sich entschieden. Quarterback Dak Prescott warf für 211 Yards und einen Touchdown, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions.

Eine erste Schlüsselszene ereignete sich zum Ende des ersten Viertels. Als Washington den vierten Versuch ausspielte, leistete sich Quarterback Taylor Heinicke (122 YDS) einen Fumble. Cowboys-Defensive-End Dorance Armstrong nahm den Ball auf, trug diesen zurück in die Endzone und sorgte somit für eine beruhigende 18:0-Führung. Mit einem 24:0 ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte des Spiels wurde es allerdings noch einmal spannend. Dak Prescott unterlief eine Pick Six, sodass Washington bis 20:27 herankam. Als sie 3:04 Minute vor Spielende erneut in Ballbesitz kamen, beendete ein Fumble die letzte Hoffnung auf einen Comeback-Sieg. Die Cowboys stehen bei einer 9:4-Bilanz, Washington bei 6:7.

New Orleans Saints at New York Jets 30:9

Die New Orleans Saints haben ihren Negativlauf mit fünf Niederlagen in Folge beendet. Quarterback Taysom Hill überzeugte vor allem läuferisch und gelangte zwei Mal in die Endzone, brachte zudem 15 seiner 21 Pässe für 175 Yards an den Mann. Running Back Alvin Kamara erlief zudem 120 Yards und einen Touchdown.

Zach Wilson, der Quarterback der Jets, blieb zwar ohne Turnover, brachte aber lediglich 19 seiner 42 Pässe erfolgreich an und kam dabei auf 202 Yards. Das Laufspiel war bei insgesamt 78 Yards kaum präsent. New Orleans bewahrt bei einer Bilanz von 6:7 ihre Playoff-Chance. Die Jets hingegen haben bei ihrer 3:10-Bilanz keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der Postseason.

Seattle Seahawks at Houston Texans 33:13

Die Texans erwischten einen idealen Start und schlossen ihren ersten Drive mit einem Touchdown-Pass von David Mills auf Brevin Jordan ab. Im weiteren Spielverlauf kamen allerdings lediglich zwei Field Goals hinzu.

7:34 Minute vor Spielende sorgten die Seahawks per Touchdown-Pass von Russell Wilson auf Gerald Everett für das 27:13. Als Rashaad Penny, der auf insgesamt 137 Yards kam, im folgenden Drive seinen zweiten Touchdown erlief, war die Partie endgültig entschieden.

Russell Wilson, der Quarterback der Seahawks, kam auf 260 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Tyler Lockett war mit 142 Receiving-Yards seine liebste Anspielstation. Texans-Spielmacher David Mills lieferte trotz der Niederlage mit 331 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein starkes Spiel ab. Die Seahawks bessern ihre Bilanz auf 5:8 auf, die Texans stehen bei 2:11.

