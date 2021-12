Tennessee Titans at Pittsburgh Steelers 13:19

Mit ihrem siebten Saisonsieg haben sich Pittsburgh Steelers im Kampf um die Playoff-Plätze in der AFC zurückgemeldet. Zur Halbzeit hatte die Mannschaft von Head Coach Mike Tomlin noch mit 3:13 zurückgelegen. 16 Punkte in Folge ließen die Partie in der zweiten Hälfte zugunsten der Steelers kippen.

Begünstigt wurde das Comeback der Steelers durch vier Turnover der Titans-Offense, darunter eine Interception von Quarterback Ryan Tannehill und drei verlorene Fumbles. Ohne Star-Running-Back Derrick Henry tat sich Tennessee erneut schwer: Insgesamt erzielte die Offense nur 169 Yards, Tannehill steuerte 154 Passing Yards bei.

Steelers-Passgeber Ben Roethlisberger, der während des Spiels auf Platz 5 in der All-Time-Passing-Yards-Rangliste rückte, zeichnete sich mit einem Quarterback Sneak für den einigen Touchdown seines Teams verantwortlich, die restlichen Punkte wurden allesamt von Kicker Chris Boswell erzielt. Roethlisberger beendete die Partie mit 148 Passing Yards und ohne Turnover.

Die Steelers verbessern ihre Bilanz auf 7-6-1 und schnuppern nun wieder an den Playoff-Plätzen. Tennessee fällt durch die Niederlage auf 9-5 und muss nun um den ersten Platz in der AFC-South zittern.

Arizona Cardinals at Detroit Lions 12:30

Gegen die Arizona Cardinals feierten die Detroit Lions überraschend ihren zweiten Saisonsieg. Eine große Rolle spielte dabei wieder einmal der deutsche Receiver Amon-Ra St. Brown, der den ersten Touchdown der Lions erzielen konnte. Die Partie beendete St. Brown mit acht Catches für 90 Yards. Sein Passgeber Jared Goff verbuchte 216 Yards und drei Touchdowns.

Die Cardinals-Offense um Star-Spielmacher Kyler Murray erlebte einen rabenschwarzen Tag und schaffte es erst in den Schlussminuten in die Endzone der Lions. Murray warf für 257 Yards und leistete sich eine Interception.

Durch ihre vierte Saisonniederlage verlieren die Cardinals (10-4) den Anschluss an die besten Teams der NFC. Die Detroit Lions verbessern ihre Bilanz auf 2-11-1.

Dallas Cowboys at New York Giants 21:6

Mit ihrem zehnten Saisonsieg verbessern die Cowboys ihre gute Ausgangsposition an der Spitze der NFC East. Quarterback Dak Prescott und Running Back Ezekiel Elliott zeichneten sich jeweils für einen Touchdown verantwortlich und ebneten Dallas so den Weg zum Sieg. Auch Passverteidiger Trevon Diggs setzte seine herausragende Saison fort und sicherte sich seine zehnte Interception des Jahres.

Giants-Quarterback Mike Glennon, der erneut Daniel Jones vertrat, trug seinen Teil zum Sieg der Cowboys bei und leistete sich drei teils haarsträubende Interceptions. Glennon kam nicht über 99 Yards hinaus und wurde im Laufe der Partie durch Jake Fromm ersetzt.

Dallas steht nun bei einer Bilanz von 10-4, New York kassiert hingegen die zehnte Saisonniederlage und bleibt auf dem letzten Platz in der NFC-East (4-10).

Carolina Panthers at Buffalo Bills 24:14

Dank ihres achten Saisonsiegs schnuppern Josh Allen und Co. wieder an der Tabellenführung in der AFC-East. Gegen die Panthers ließen die Bills nicht anbrennen und erspielten sich früh eine komfortable Führung. Durch zwei Touchdowns von Quarterback Josh Allen und einem von Running Back Devin Singletary führte Buffalo bereits im dritten Quarter mit 24:8.

Die Panthers, die ohne ihren Kicker Zane Gonzales in das Spiel gehen mussten, vertrauten ihre Offense erneut Cam Newton an. Der 32-Jährige zeichnete sich für beide Touchdowns seines Teams verantwortlich (ein Passing, ein Rushing Touchdown), sah gegen Defense der Bills lange Zeit kein Land. Newton beendete das Spiel mit 158 und einer Interception.

Mit einer Bilanz von 8-6 liegen die Bills weiter in Schlagdistanz zu den Top-Teams der AFC. Die Panthers stehen nach dem 15. Spieltag bei 5-9.

Houston Texans at Jacksonville Jaguars 30:10

Die Probleme der Jaguars setzten sich auch im ersten Spiel von Interims-Head-Coach Darrell Bevell fort. Gegen ihren Divisionsrivalen aus Houston kassierte Jacksonville bereits die 12. Saisonniederlage. Nummer-1-Pick Trevor Lawrence blieb erneut ohne Touchdown, leistete sich andererseits aber auch keinen Turnover. Der Passgeber beendete die Partie mit 210 Passing Yards.

Sein Gegenüber Davis Mills lieferte hingegen eine ordentliche Leistung ab. Der Rookie-Quarterback konnte 19 seiner 30 Versuche an den Mann bringen und verbuchte dabei 209 Yards sowie zwei Touchdowns (beide auf Wide Receiver Brandin Cooks). Gekrönt wurde die starke Leistung der Texans durch einen 98-Yard-Touchdown von Kick Returner Tremon Smith.

Houston steht somit nun bei drei Siegen und elf Niederlagen. Jacksonville sichert sich durch den Sieg der Detroit Lions vorerst das Recht auf den Nummer-1-Pick im Draft 2022.

New York Jets at Miami Dolphins 24:31

Die Miami Dolphins setzen ihre beeindruckende Siegesserie fort und feiern in einem engen Spiel gegen die New York Jets ihren sechsten Sieg in Folge. Dabei sah es lange Zeit eher nach einem Überraschungssieg für die "Gang Green" aus: Nach einer 17:7-Führung der Jets brannten die Dolphins ein Offensiv-Feuerwerk ab und erzielten 17 Punkte in Folge.

Durch einen Pick Six glichen die Jets die Partie im vierten Quarter nochmal aus, im anschließenden Drive sicherte sich Miami dann ohne große Probleme den umjubelten Sieg. Spielmacher Tua Tagovailoa beendete die Partie mit 196 Passing Yards sowie zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Dolphins-Running-Back Duke Johnson steuerte zwei weitere Touchdowns bei.

Jets-Quarterback Zach Wilson verbuchte 170 Passing Yards und erlief einen Touchdown. Miami steht nach 14 Spielen bei einer ausgeglichenen Bilanz (7-7), New York rutscht auf 3-11 ab.

