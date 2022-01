Seattle (SID) - Amon-Ra St. Brown (22) ist der erste deutsche Football-Profi mit mehreren NFL-Touchdowns in einem Spiel. Der Wide Receiver der Detroit Lions lief bei den Seattle Seahawks in der Nacht auf Montag erst 26 Yards in die Endzone und fing dann einen Touchdown-Pass von Jared Goff. Er schraubte den deutschen Rekord in der National Football League damit weiter in die Höhe.

Niemals hatte es ein Deutscher in der besten Liga der Welt vor St. Brown überhaupt mehr als einmal in die Endzone geschafft. Eine Play-off-Chance bestand für die Lions jedoch schon vorher nicht - sie sind eines der schwächsten NFL-Teams.