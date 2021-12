München - Unzufriedenheit mit General Manager John Schneider, zu viele Sacks, ausbleibender Erfolg: Über die Beziehung zwischen Russell Wilson und den Seattle Seahawks wurde zuletzt viel geschrieben.

Der Franchise-Quarterback würde nach der Saison einen Trade bevorzugen, die No-Trade-Klausel im Vertrag könnte für drei Teams aufgelöst werden.

Ein "ESPN-Reporter behauptete, die New York Giants, New Orleans Saints und Denver Broncos würden im Kopf des 33-Jährigen eine Rolle spielen.

Das alles scheint in keinster Weise der Wahrheit zu entsprechen, Wilson selbst sieht sich offenbar noch für lange Zeit in Nordwesten der Vereinigten Staaten. Angesprochen, ob er seinen Vertrag bis 2023 in Seattle erfüllen wolle, sagte "Russ", dass genau dies seine Hoffnung sei - und noch mehr.

Seattle Seahawks: Russell Wilson bekennt sich

"Ich hoffe nicht nur, diesen Vertrag zu erfüllen, sondern 20 Jahre meiner Karriere hier zu spielen", gibt der Signal Caller an. Der "ESPN"-Bericht sei eine "Non-Story", betonte er.

"Das alles findet aktuell nicht in meinem Kopf statt. Ich liebe Seattle. Das ist ein Ort, den ich jeden bisherigen Tag und jeden bisherigen Moment geliebt habe", bekennt er sich zu der Stadt, die er seit über zehn Jahren seine Heimat nennt.

Zwar würde nicht alles beim Team rund laufen, aber die Seahawks hätten die Saison noch selbst in der Hand. "Es sind noch fünf Wochen und mehr. Da bin ich mit meinem Kopf", so Wilson weiter. Im Moment sind die Seahawks mit einer 4:8-Bilanz auf dem letzten Platz der NFC West.

"Hawks-Fans" dürfen also vorerst aufatmen und sich weiter Trikots ihres Idols kaufen, ohne die akute Sorge haben zu müssen, dass Wilson bald in anderen Farben aufläuft. Trotzdem kann man sich im Geschäft NFL nie so ganz sicher sein.

20 Jahre bei den Seattle Seahawks? "Ob das passieren wird? Ich weiß es nicht. Aber dafür bete ich. Das ist meine Hoffnung", sagte er. Mehr muss die Stadt Seattle vorerst nicht hören.

