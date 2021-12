Buffalo - Die New England Patriots haben den ersten Platz in der AFC behauptet. Die Mannen von Head Coach Bill Belichick gewannen zum Abschluss des 13. Spieltags bei den Buffalo Bills mit 14:10.

Bei starkem Wind in Orchard Park setzten die Patriots quasi durchgehend auf ihr starkes Laufspiel. Dank Block-Maschine Jakob Johnson - den die US-Kommentatoren mehrmals lobend erwähnten - und sechs O-Linern bei über 50 Prozent der Snaps verbuchte New England auf dem Boden 229 Yards bei 44 Versuchen.

Höhepunkt: Damien Harris' Touchdown-Lauf im ersten Viertel über 64 Yards - der längste eines Patriots-Spielers seit Curtis Martin 1997 (70). Harris kam insgesamt auf 111 Rushing Yards und bildete mit Running-Back-Kollege Rhamondre Stevenson (78 Yards) ein kraftvolles Backfield-Duo.

Patriots-Quarterback Jones wirft nur drei Pässe

Patriots-Quarterback Mac Jones warf ganze drei Pässe, zwei davon kamen für 19 Yards an. Seit 1974 hatte kein NFL-Team bei einem Sieg am Ende so wenige Passversuche.

Das Offensiv-Spiel der Bills war etwas variabler - 25 Läufe für 99 Yards und 30 Pässe von Josh Allen, von denen 15 für 145 Yards und einen Touchdown den Mitspieler fanden -, aber auch fehlerhafter.

Allein im letzten Viertel besuchte Buffalo zwei Mal die Redzone New Englands, machte sich aber durch Strafen und Ungenauigkeiten das Leben selbst schwer - und blieb ohne Punkte. Ein verschossenes Field Goal von Tyler Bass aus 33 Yards half ebenfalls nicht.

Durch den Sieg - ihren siebten in Folge - bauen die Patriots (9-4) ihre Führung in der AFC East vor den Buffalo Bills (7-5) aus. In der kommenden Woche haben Jones und Co. dann (endlich) ihre Bye-Week. Buffalo - nurmehr auf Rang sieben im AFC Playoff Picture - reist am 14. Spieltag zu Super-Bowl-Champion Tampa Bay.

