"Nichts außer Liebe für Philly! Mal schauen, wo es als nächstes hingeht."

Diesen Tweet setzte Darius Slay am Mittwochmorgen ab und deutete seinen Abschied aus Philadelphia an. Zahlreiche US-Experten wie "ESPN"-Reporter Adam Schefter berichteten daraufhin vom bevorstehenden Abgang des Cornerbacks. Slay und die Eagles haben sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können.

Darius Slay: Überraschende Wende

Keine 24 Stunden später hatte Slay einen neuen Vertrag - aber kein neues Team. "Ich bin zurück, als wäre ich nie weg gewesen. Machen wir es noch einmal", schrieb der 32-Jährige und bezog sich damit wohl auf einen erneuten Super Bowl Run der Eagles.

Back like I never left!!! Run it back 🦅 — Darius Slay (@bigplay24slay) March 16, 2023

Es war ein kurzer wie wilder Weg, der Slay zum Verbleib in Philly führte. Was war passiert?

Philadelphia Eagles waren bereit, Slay gehen zu lassen

Noch vor dem offiziellen Start der Free Agency erteilten die Eagles ihrem Cornerback die Erlaubnis, mit anderen Teams über einen möglichen Trade zu sprechen. Laut Slay habe er selbst allerdings nie um diese Erlaubnis gebeten.

Nach seinem ersten Tweet schien allerdings klar zu sein, dass der 32-Jährige sein drittes Jahr bei den Eagles nicht absolvieren wird und die Franchise stattdessen verlässt. Laut NFL-Insider Mike Garafolo hätte die Entlassung erst nach dem 1. Juni vollzogen werden sollen, damit das Team für die kommende Saison etwa 17,5 Millionen Dollar Cap Space hätte einsparen können.

Slay wurde 2020 von den Detroit Lions nach Philadelphia getradet und unterschrieb für 50 Millionen Dollar. 17 davon sollte er in seinem dritten Jahr als Grundgehalt bekommen, allerdings war darin kein garantiertes Geld mehr enthalten. Bis zum Start der Free Agency sollen beide Parteien bei Verhandlungen aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen sein.

Darius Slay: Puzzleteil der Eagles-Defense

Doch Vize-Präsident und General Manager Howie Roseman muss den richtigen Anreiz gefunden haben, Slay doch noch zum Bleiben zu überzeugen. Der Routinier verlängerte letztlich für drei Jahre und 42 Millionen Dollar - 23 davon sind garantiert. Slay bekommt sein Geld und die Eagles halten ein weiteres wichtiges Puzzlestück ihrer Defense.

In den beiden vergangenen Saisons wurde Slay jeweils in den Pro Bowl gewählt, in der abgelaufenen Saison sammelte er drei Interceptions, wehrte 14 Pässe ab und erreichte mit den Eagles nach einer 14-3-Bilanz in der Regular Season den Super Bowl.

Gemeinsam mit James Bradberry, dem die Eagles ebenfalls einen neuen Vertrag gaben, stellte der 32-Jährige zudem 2022 die beste Pass Defense der Liga (179,8 Yards per Game).

Nach dem Verbleib beider Star-Cornerbacks wirkt die Ansage von Slay, in der kommenden Saison erneut den Super Bowl anzupeilen, nicht mehr weit hergeholt.