München - Am Montag könnte in Pittsburgh eine Ära zu Ende gehen.

18 Spielzeiten lang war Ben Roethlisberger der Quarterback der Pittsburgh Steelers und konnte das berühmte "Heinz Field" in Pittsburgh sein Wohnzimmer nennen. Wenn am Montag die Cleveland Browns zu Gast sind, könnte es zum aller letzten Auftritt des Spielmachers vor den Steelers-Fans kommen.

Big Ben: "Deutet alles darauf hin"

Nachdem bereits im November Berichte aufgekommen waren, dass der 39-Jährige nach der Saison 2021 seine Karriere beenden will, bestätigt "Big Ben" diese nun vor seinem potenziell letztem Heimspiel: "Wenn man das Gesamtbild betrachtet, deuten alle Zeichen daraufhin", sagte er auf einer Pressekonferenz.

"Ich weiß, dass wir noch die Chance haben, unter Umständen ein Playoff-Spiel hier zu bekommen, wenn die Dinge günstig fallen. In der Regular Season scheint es allerdings tatsächlich der letzte Auftritt dort zu sein", so der Signal-Caller.

Die Steelers stehen bei einer Bilanz von sieben Siegen, sieben Niederlagen und einem Unentschieden. Damit haben sie im aktuellen Playoff-Rennen nur Außenseiter-Chancen und müssen die verbleibenden beiden Partien unbedingt gewinnen.

Letzter Auftritt nicht im Vordergrund

Geht es nach dem zweimaligen Super-Bowl-Champion, steht im Monday Night Game der Teamerfolg im Vordergrund: "Ich will einfach nur dieses Spiel gewinnen - unabhängig davon, ob es hier mein letztes Spiel ist oder nicht. Es wird so oder so eins der wichtigsten Spiele meiner Karriere", führte "Big Ben" weiter aus.

Nach der krachenden Niederlage gegen die Browns in der ersten Playoff-Runde im vergangenen Jahr soll es diesmal ein besseres Ende geben: "Was gibt es schöneres, als das letzte Heimspiel gegen einen Division-Rivalen am Montagabend zu bestreiten? Ich fühle mich geehrt, vor den besten Fans und im besten Stadion im ganzen Sport spielen zu dürfen", lobte er die Pittsburgh-Fans.

"18 Jahre lang hab ich den Fans und der Stadt alles gegeben, was ich habe. Das ist fast die Hälfte meines Lebens", so Roethlisberger weiter. Seinen Kämpferwillen scheint er über die Zeit nie verloren zu haben, egal wie aussichtslos die Situation erscheint: "Das ultimative Ziel bleibt der Titel. Auch für mich persönlich. Wir sind noch nicht geschlagen", sagte er abschließend.

Sein womöglich insgesamt letztes Spiel erfolgt dann in Week 18, wenn Pittsburgh zu den Baltimore Ravens reist - außer "Big Ben" und die Steelers mischen doch noch die Playoffs auf.

