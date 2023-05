von Daniel Kugler

Die Pittsburgh Steelers haben kürzlich neben den Jacksonville Jaguars die Vermarktungsrechte für Irland und Nordirland erhalten und planen, in ihrem neuen Markt in Zukunft auch ein NFL-Spiel der Regular Season zu bestreiten.

"Langfristig streben wir danach, ein Spiel in Irland auszutragen", erklärte Daniel Rooney, der Direktor für Geschäftsentwicklung und Strategie der Steelers laut "Associated Press": "Während wir uns durch den Prozess bewegen, werden wir alle Optionen evaluieren."

Die Verbindungen der Franchise zu Irland gehen jedoch weit über Marketing-Interessen hinaus, denn der verstorbene Eigentümer Dan Rooney war von 2009 bis 2012 auch Botschafter der Vereinigten Staaten in Irland.

"Als sich für die NFL-Teams die Möglichkeit ergab, in Ländern außerhalb der USA aktiver zu werden, hätten die Steelers nicht begeisterter sein können, die Traditionen, die mein Großvater hier in Irland so stolz begründet hat, wieder aufleben zu lassen und neue hinzuzufügen", wird Rooney darüber hinaus auf der Website des Teams zitiert.

Pittsburgh hatte 1997 bereits ein Spiel in der Preseason im Dubliner Croke Park ausgetragen und die Chicago Bears damals mit 30:17 bezwungen.

Steelers und Irland für NFL-Boss Gosper "perfekte Verbindung"

Der Croke Park, die Heimat der Gaelic Athletic Association (GAA), fasst ganze 82.300 Zuschauer und wäre mit ziemlicher Sicherheit auch Austragungsort eines künftigen Steelers-Spiels in Irland.

Der Präsident der GAA, Larry McCarthy, nahm gemeinsam mit Rooney an einer Pressekonferenz in besagtem Stadion teil und betonte, die Organisation sei "hocherfreut, mit Ihnen (den Rooneys, Anm. d. Red.), einem so berühmten Namen und einer so berühmten Marke wie den Steelers in Verbindung gebracht zu werden."

Brett Gosper, NFL-Chef für Großbritannien und Europa, war ebenfalls bei der Verkündung anwesend und bezeichnete die Steelers und Irland als eine "perfekte Verbindung".

"Es gibt so viele Verbindungen, natürlich das Erbe der Familie und die Steelers, die das erste und bisher einzige Spiel in Irland organisierten", betonte Gosper.

Spiel der Steelers in Irland in naher Zukunft unwahrscheinlich

Auch wenn die Steelers gerne ein Spiel in Irland austragen würden, ist schwer abzuschätzen, wann dies in naher Zukunft geschehen könnte.

Was den Austragungsort von zukünftigen Spielen der Regular Season auf internationalem Boden angeht, soll das Land laut "CBS" derzeit jedoch nicht auf dem Radar der NFL stehen. Entsprechend ist zu erwarten, dass die Franchise einige Jahre auf ihr gewünschtes International Game warten müsste.

Als Vergleichsgrundlage nannte der Bericht die New England Patriots um Besitzer Robert Kraft. Der 81-Jährige erwähnte im Januar 2018, dass er gerne ein Spiel seines Teams in Deutschland austragen würde und über fünf Jahre später wird der Wunsch in Woche zehn der Regular Season der neuen Saison nun auch erfüllt (New England Patriots gegen die Indianapolis Colts in Frankfurt am 12. November 2023).

Wenn sich die NFL an einen ähnlichen Zeitplan wie bei den Patriots halten sollte, würde das bedeuten, dass die Steelers wahrscheinlich frühestens 2028 ein Spiel in Irland austragen könnten.