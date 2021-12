München - Wir erinnern uns: #ranNFL-Zuschauer Marco Günther hatten einen Schwibbogen im Football-Style gebastelt, dieser wurde im Rahmen einer Tombola versteigert.

Dabei kamen insgesamt 53.339,33 Euro zusammen, die direkt der Deutschen Krebshilfe gespendet wurden.

Der Schwibbogen leuchtet, wenn Football-Zeit ist

Der Schwibbogen landete schließlich bei Ronald Skodda, der für das gute Stück einen Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer gefunden hat.

"Ich habe mich riesig gefreut und er ist in einem Stück angekommen", schrieb Football-Fan Skodda unserem Netman Christopher "Icke" Dommisch: "Der Schwibbogen ist jetzt in die Wohnzimmerwand integriert und geht pünktlich zur Sendezeit von ranNFL automatisch an."

So werden die Skoddas immer daran erinnert, wenn es Zeit ist, Football zu schauen. Hier noch eine Detailaufnahme des Schwibbogens in seinem neuen Zuhause:

