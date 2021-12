Andreas Nommensen, Head Coach der Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF), verstärkt das Expertenteam bei "ranNFL". Beim Spiel zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills in Week 16 (So., ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) wird der 46-Jährige zum ersten Mal an der Seite von ranNFL-Kommentator Carsten Spengemann zum Einsatz kommen.