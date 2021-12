München - ran-Netman Christoph "Icke" Dommisch staunte nicht schlecht, als er das Paket von #ranNFL-Zuschauer Marco Günther öffnete: ein selbstgemachter Schwibbogen im Football-Style.

Das selbstgemachte Kunstwerk konnte die #ranNFL-Community bei ViPrize erwerben - und zwar für einen guten Zweck.

Jeder Euro zählte und wurde direkt an die Deutsche Krebshilfe gespendet. Am 1. November endete die Tombola.

Das sagenhafte Ergebnis: 40.436 Euro! Hinzu kommen nochmal 11.903,33 Euro Direktspenden an die Deutsche Krebshilfe sowie eine gemeinsame Spende von ran-Sportchef Alexander Rösner und Seven.One Sports-Geschäftsführer Thomas Port in Höhe von 1000 Euro - insgesamt also 53.339,33 Euro! Unfassbar! Danke, danke, danke!

Die höchste Spende, 350 Euro, kam von "TobiasR14" - vielen Dank! Den Schwibbogen staubte schließlich "RonaldS1" ab - herzlichen Glückwunsch!

Silvia Schuth von der Deutschen Krebshilfe zeigte sich begeistert: "Wir sind überwältigt und danken der gesamten NFL-Fan-Community, ihr seid großartig!"

#rantackeltBlutkrebs

Bereits mit #rantackeltBlutkrebs konnte die #ranNFL-Community Leben retten. Knapp 10.000 Football-Fans registrierten sich bei der Aktion #ranfuerJens bei der DKMS, 3.000 alleine während der laufenden Saison. Vier aus der ran-Community haben mittlerweile sogar erfolgreich Stammzellen gespendet - und auch Jens geht es nach seiner im Februar erhaltenen Spende wieder gut. Er kann seit August arbeiten - und sich auf die neue Footballsaison freuen.

Deswegen ruft ran auch in dieser NFL-Saison unter dem Motto #rantackeltBlutkrebs alle Football-Fans auf, die DKMS im Kampf gegen den Blutkrebs zu unterstützen und Stammzellenspender zu werden. Jede Registrierung zählt und kann evtl. einen Menschen heilen. Einer von zehn an Blutkrebs erkrankten Menschen findet keinen passenden Spender - das muss nicht sein!

Hier kannst auch Du Dich als Stammzellen-Spender registrieren.