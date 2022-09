Hamburg - Russell Wilson erhält bei den Denver Broncos eine Vertragsverlängerung über fünf zusätzliche Jahre. Damit bindet sich der Quarterback für sieben Jahre an den Klub aus Colorado und sahnt dafür ordentlich ab.

Kurz vor dem Saisonstart der NFL (in der Nacht vom 8. auf den 9. September live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de) setzen die Broncos mit Wilsons neuem Arbeitspapier ein echtes Ausrufezeichen.

Insgesamt 245 Millionen Dollar, von denen 165 Millionen Dollar garantiert sind, erhält der 33-Jährige für die zusätzlichen fünf Jahre.

Was das garantierte Geld betrifft, ist dies der drittgrößte Betrag in der NFL-Geschichte hinter Deshaun Watson (230 Millionen Dollar) und Kyler Murray (189,5 Millionen Dollar).

Werner und Esume finden Vertrag für Wilson "verdient"

Für die ran-Experten Patrick Esume und Björn Werner ist selbst diese hohe Summe gerechtfertigt.

"Er hat es verdient", sagt Werner am Rande des #ranGrillen - der ran-Pressekonferenz vor dem NFL-Saison-Start in Hamburg. "Er ist ein sehr konstanter Quarterback seit er in die NFL gekommen ist. Und wenn man die Verträge von Watson und anderen Quarterbacks auf diesem Niveau vergleicht, hat er es verdient."

Auch Esume schlägt in die gleiche Kerbe.

"Russell Wilson hat in Seattle eine ganze Franchise auf seinen Schultern getragen und noch genug im Tank für die kommenden Jahre. Deshalb ist der Vertrag verdient. Ich gönne es ihm."

Ob Wilson sein Team gleich im ersten Jahr zu höchsten Ehren führen kann, wird sich zeigen. "Die Division ist hart. Aber mit einem Franchise-Quarterback wie Wilson bist du eigentlich immer ein Contender", so Esume.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.