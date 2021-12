München - Im Februar 2019 brach für Offensive Tackle Trent Williams eine Welt zusammen.

Weil bei ihm eine seltene Art von Hautkrebs festgestellt worden war, musste er seine NFL-Karriere zwischenzeitlich auf Eis legen. Wie er nun in einem Interview erklärt, war die Zeit für ihn fast nicht auszuhalten: "Der Football-Spieler, der Sport an sich. Das war in diesem Moment mit einem Schlag wie weggeblasen", erklärte er dem "NFL Network" über seine damalige Diagnose.

"Ich hab mich komplett hilflos gefühlt. Ich hab mich so verwundbar gefühlt, wie sich ein Mensch es nur vorstellen kann. Das schlimmste war, nicht zu wissen, ob man am nächsten Tag noch auf dieser Erde sein wird", so der 49ers-Star.

Williams sollte Angelegenheiten regeln

So war nicht nur unsicher, ob er je wieder in die NFL zurückkehren könnte, sondern auch, ob er die ganze Sache überstehen würde. Die Ärzte hätten ihn damals mitgeteilt, dass dies seine "letzten Tage ab sofort" sein könnten.

"Es hätten sechs Wochen oder sechs Monate sein können. Mir wurde gesagt, ich solle alle meine Angelegenheiten regeln, damit sich keiner nach meinem Ableben damit rumschlagen muss", erklärte er weiter: "Es hat sich wie ein Traum angefühlt. Ich wollte es einfach nicht glauben", so der heute 33-Jährige.

Am schlimmsten war für ihn, die Sache seinen eigenen Töchtern zu erklären: "Ich war nicht besorgt, dass ich nicht mehr da wäre. Ich war besorgt, dass sie so jung in ihrem Leben ohne Vaterfigur da stehen würden", gab sich der 145-Kilogramm-Mann emotional. So hatte er bereits angefangen, mögliche Ersatz-Vaterfiguren auszuwählen.

Doch glücklicherweise kam alles anders. Nach mehreren Operationen an der Haut konnte der Tumor gerade noch so entfernt werden, bevor er sich in den Kopf gesetzt hätte. Weil so auch eine Chemotherapie umgangen wurde, stand einer Rückkehr aufs Football-Feld nichts im Weg.

Monstervertrag und Pro Bowl

Weil er bei seinem Comeback jedoch Probleme mit den Helmen hatte, kam es mit seinem damaligen Team, dem Washington Football Team, zu Unstimmigkeiten. Auf Anfrage seines Spielerberaters wurde Williams in der Offseason 2020 schließlich zu den San Francisco 49ers getradet, wo er sein neues Glück fand.

Nach starken Leistungen wurde er vor der laufenden Saison bei seinem neuem Team mit einem absoluten Monstervertrag ausgestattet - über 136 Millionen US-Dollar kann er in San Francisco über die kommenden sechs Jahre verdienen.

Dass er als einer der besten Tackle dieses Geld wert ist, bewies er auch in dieser Spielzeit. Wie die NFL kürzlich bekanntgab, wurde Williams erneut in den Pro Bowl gewählt. Es ist bereits das neunte Mal, das ihm diese Ehre zu Teil wird.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.