München - Viele Jahre ist es her, da wechselten die San Francisco 49ers auf der Quarterback-Position von Joe Montana zu Steve Young. Einfach verlief dieser Vorgang mitnichten.

Nun befindet sich die Franchise erneut in einer schwierigen Situation was die wichtigste Position auf dem Spielfeld angeht. Der 2021 gedraftete Trey Lance soll als Starter fungieren - Jimmy Garoppolo, der das Team bereits in den Super Bowl führte, rutscht in die Rolle des Backup.

Für Young, der einst Legende Montana ablöste, eine höchst interessante Angelegenheit. "Ich drücke die Daumen", erklärte er im Gespräch mit den "San Jose Mercury News": "Es ist großartig, aber es ist eine haarige Sache."

Garoppolo wird Druck auf Lance ausüben

Für Garoppolos letztes Vertragsjahr fanden die Niners keinen Abnehmer, nun muss er hinter Lance auf der Bank Platz nehmen. "Es scheint ihn nicht zu stören. In dem Fall kann ich nur sagen: 'Halleluja'. Denn wenn es ihn stört, dann haben wir ein Problem", ist sich Young sicher.

Doch selbst wenn "Jimmy G" seine Rolle annimmt, Probleme kann es auch anderweitig geben. Die Mitspieler in der Umkleidekabine lieben Garoppolo - und auch die Fans könnten schnell nach ihm rufen, sollte Lance schwächeln. Der Druck auf den Draft-Pick aus 2021 ist also immens hoch.

Young zieht diesen Vergleich: "Der Job ist wie die Besteigung des Mount Everest. Das ist ein Job nur für Experten."

49ers-Legende Young kritisiert "Jimmy G"

Der ständige Druck von einem Backup-Quarterback mit Super-Bowl-Erfahrung kann allerdings auch Kräfte freisetzen, glaubt Young: "Es kommt darauf an, wie er es aufnimmt. Er kann auch positiv über die Konkurrenzsituation denken."

Übrigens: Mit Kritik an Garoppolo sparte Young nicht. So ist sich der inzwischen 60-Jährige zwar sicher, dass der einstige Backup von Tom Brady nach wie vor einer der 20 besten Signal Caller der Liga ist. Dass ihn trotzdem niemand verpflichten wollte, sollte ihm aber zu denken geben. "Was auch immer es ist, das ihn davon abhält, einen Job als Starter zu bekommen, er muss es ändern", betont Young.

Die San Francisco 49ers starten am kommenden Sonntag gegen die Chicago Bears in die neue NFL-Saison.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.