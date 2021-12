München/Seattle - Die Seattle Seahawks hatten in den vergangenen Wochen mehrfach mit COVID-Infektionen zu kämpfen. Laut Head Coach Pete Carroll waren die meisten betroffenen Profis dabei asymptomatisch oder zeigten nur leichte Symptome.

Für einen galt dies aber mitnichten. So waren die Erfahrungen von Wide Receiver Tyler Lockett deutlich schwerwiegender.

Vor US-Reportern erklärte der Passempfänger, dass er mit einer Reihe von schwerwiegenden Symptomen zu kämpfen hatte. "Mein Hals tat weh, ich hatte Schüttelfrost, meine Brust tat weh", führte Lockett aus: "Ich war sehr, sehr ängstlich. Meine Gedanken schweiften einfach ab, weil ich wahrscheinlich zu viel nachdachte. Ich musste mich übergeben, und ich hatte einfach keine Energie. Ich habe kaum etwas gegessen. Ich glaube, ich habe etwa acht Pfund abgenommen."

Gesundheitliche Probleme bei Lockett

Dass der Receiver in der vergangenen Woche bereits wieder auf dem Feld stand, war für ihn selbst "eine ziemlich große Leistung. Ich will nicht sagen, dass ich Atemprobleme hatte, aber ich konnte nicht so richtig aus der Brust atmen, wie ich es wollte".

Der 29-Jährige, der doppelt geimpft ist, aber noch keine Booster-Impfung erhalten hat, verbrachte eine Woche auf der COVID-Liste und verpasste die Partie gegen die Los Angeles Rams.

"Es frustriert einen als Einzelperson, wenn man mit den Symptomen von COVID zu tun hatte und gesehen hat, wie es bei einem selbst war. Man weiß wirklich nicht, wie es sich auf andere Leute auswirkt."

Fantasy-Spieler als Problem

Während seiner Zeit der Genesung waren es vor allem die Fantasy-Spieler, die für Lockett zum Problem wurden. "Für mich war es ätzend zu sehen, wie die Leute sagten: 'Wird Tyler spielen? Wird Tyler spielen? Ich brauche ihn, um meinem Fantasy-Team zu helfen.' Es war wie, naja, ich versuche nur, das hier zu überstehen", so der Sportler weiter.

Zudem erklärte er, in Erwägung gezogen zu haben, die Saison 2020 aufgrund der Pandemie komplett ausfallen zu lassen.

In der vergangenen Woche fing er im Spiel gegen die Chicago Bears drei Pässe für 30 Yards.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.