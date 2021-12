Im exklusiven ran-Interview erklärt der zweifache Super Bowl Champion Sebastian Vollmer, was die Entscheidung der NFL, nur vier bestimmte Teams für den deutschen Markt zuzulassen, für die Fans und die Teams bedeutet. Diese Teams sind die New England Patriots, die Tampa Bay Buccaneers, die Kansas City Chiefs und die Carolina Panthers.

Sebastian Vollmer über...

...die Entscheidung und was sie bedeutet: "Es heißt eigentlich nichts weiter, als dass die Teams die gleichen Rechte haben, wie in ihrem Heimmarkt in den USA. Das heißt, sie dürfen ein Hauptquartier hier errichten, mit Spielern nach Deutschland kommen, mit Sponsoren verhandeln und einfach viel mehr Marketing betreiben. Sie können quasi ihren Fans das geben, was sie glauben, das ihre Fans wollen. Ich persönlich werde mit den Patriots nächstes Jahr in Deutschland sein, da bringen wir dann natürlich auch Spieler mit. Das ist nicht nur positiv für die beteiligten Teams, sondern für die Liga an sich.

...die Auswahl der Teams: Es haben sich einige Teams beworben. Jedes Team musste ein Portfolio zusammenstellen, was sie mit dem deutschen Markt vorhaben und dann wählt die NFL aus. Die Patriots sind immer noch das Nummer-eins-Team in Deutschland, Kansas City hat einen riesen Aufschwung bekommen und will den Markt erobern und die Panthers haben eine große deutsche Fangemeinde. Diese Teams haben aus Sicht der NFL das größte Potenzial, ihren Markt in Deutschland zu erweitern. Jetzt planen die Teams für die kommenden fünf Jahre, was sie machen.

...die Möglichkeit, ob Tom Brady nach Deutschland kommen könnte: Da habe ich keine Ahnung, das muss er für sich selbst entscheiden. Da geht es einerseits aus Spielersicht drum, die Franchise bekannter zu machen. Aber ein Spieler wie Brady zum Beispiel könnte auch seine Marke "TB12" weiter nach vorne bringen und dort Produkte verkaufen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber ich müsste ihn mal persönlich fragen.

...seine und Jakob Johnsons Rolle bei der Entscheidung für die Patriots: Auf jeden Fall hat es etwas damit zu tun! Wenn man deutsche Spieler hat, dann hilft das natürlich diesen Markt zu gewinnen. Man hat es mit Dirk Nowitzki gesehen: Er ist einer der besten Spieler, die es je gab und da ist es leicht, sich mit ihm und dann auch seinem Team zu identifizieren. Natürlich will die NFL so etwas auch aufbauen. Jakob, auch Amon-Ra (St. Brown, d. Red.), das hilft natürlich. Wenn das Spiel nach Deutschland kommt, wenn die NFL Akademien aufbaut und weiter vertreten ist und den jungen Menschen den Sport früher nahe bringt, dann hat man natürlich auch eine größere Chance, Talente für den amerikanischen Markt zu gewinnen. Wenn die Popularität eines Teams nach oben geht, geht die der Liga auch nach oben und das wiederum hilft allen Teams. ran hat die Fangemeinde wachsen lassen und ihnen alles "beigebracht" und denen muss man jetzt mehr bieten.

...die Aktionen, die geplant sein werden: Das steht alles noch in der Schwebe. Man kann keine konkreten Pläne machen, wenn man noch kein konkretes Jahr hat. Man muss es auch mit den Spielern abstimmen, ob sie überhaupt kommen wollen und können. Nach der Saison wird es dann um die Sachen gehen, das wird sich alles noch zeigen.

...das Deutschland-Spiel 2022: Potenziell ja, aber das ist noch nicht entschieden. Alle Teams müssen in den nächsten acht Jahren mal in Deutschland spielen. Aber da kommt es auch auf den Spielplan an, wer hat Heimrecht, wer will zuerst ein Heimspiel aufgeben, das ist alles nicht so einfach. Es gilt mit den Teams viel zu klären. Aber egal welches Team kommt: Es werden zwei hochkarätige Teams sein, da bin ich sehr sicher. Beim Super Bowl hören wir es dann.

...den Fortschritt der Entscheidung über die Teams: Der Entscheidungsprozess geht dem Ende zu, aber das muss alles von den Besitzern noch abgesegnet werden. Es ist die Endphase der Frage: "Kriegen wir die beiden gewünschten Teams im gewünschten Zeitraum im gewünschten Stadion unter?" Es ist alles andere als einfach, aber ich würde sagen wir sind zu 98 Prozent fertig. Deutschland hat den Vorteil, dass man von London gelernt hat, was falsch und was richtig lief. Man kann also schneller starten und muss diesen Lernprozess nicht unbedingt investieren.

...die Möglichkeit von mehr als einem Deutschland-Spiel: Das ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist der Wunsch. In London hat man es gesehen, wieso nicht mehr als ein Spiel? Wenn es gut funktioniert, dann kann man expandieren.