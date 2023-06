Der Ticketverkauf für das Deutschland-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs ist am 27. Juni gestartet.

Allerdings sorgte die Warteschlange - wie schon 2022 für das München-Spiel - für Ärger. Rund 1,5 Millionen Menschen warteten. Das Spiel war innerhalb von 15 Minuten ausverkauft.

Auf der Verkaufsplattform "eBay" tummeln sich bereits Verkäufer, die Tickets für astronomische Summen zum Verkauf anbieten. Im Vorfeld wurde auch schon der Zugangscode für den Verkauf auf der Plattform für eine absurde Summe angeboten.

Die Partie zwischen den Dolphins und Chiefs findet am 5. November im Frankfurter Deutsche Bank Park statt.

Eine Woche später treffen an gleicher Stelle die New England Patriots auf die Indianapolis Colts. Der Vorverkauf für dieses Spiel ist am 11. Juli um 12:00 Uhr.