Die Eigentümer der NFL haben einer umstrittenen Neuerung zugestimmt: Die Ansetzung der Thursday Night Games wird sich zukünftig zumindest teilweise nach den Wünschen des Fernsehens, sprich des Rechteinhabers Amazon Prime richten.

Amazon Prime kann in den Wochen 13 bis 17 bei der NFL beantragen, zwei Spiele von Sonntag auf Donnerstag zu verlegen und somit live zu übertragen. Im Gegenzug würde das ursprünglich für Donnerstag angedachte Spiel am Sonntag stattfinden.

Offiziell verlegt werden die Spiele dann von der NFL.

Die Verschiebungen müssen 28 Tage im Voraus erfolgen. Zudem ist festgelegt, dass kein Team in einer Saison zwei Auswärtsspiele an einem Donnerstag bestreiten muss.

Diese Regelung soll zunächst einmal nur für die Spielzeit 2023 gelten. Sollten 2023 allerdings keine Verschiebungen vorgenommen werden, würde die Regelung mit in die Saison 2024 genommen werden.

Erforderliche Stimmen wurden exakt erreicht

Mit dieser Spielplan-Neuerung soll verhindert werden, dass am Donnerstag zur besten Sendezeit Spiele übertragen werden, die im Kampf um die Playoff-Qualifikation keine Relevanz mehr haben.

Diese Innovation wird nicht von allen NFL-Ownern positiv betrachtet. Die Liga benötigte 24 Stimmen, um die flexible Planung für die Thursday Night Football Spiele einzuführen. Genau diese 24 Stimmen kamen auch zusammen.

Commanders und Saints änderten ihre Meinung

Die Eigentümer der New York Giants, New York Jets, Green Bay Packers, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Detroit Lions, Cincinnati Bengals und Pittsburgh Steelers hatten dagegen gestimmt.

Auch die Owner der New Orleans Saints und Washington Commanders waren ursprünglich gegen diese Neuerung, änderten aber ihre Meinung und stimmten dann doch dafür. Die Eigentümer der Carolina Panthers und Denver Broncos hatten sich zunächst enthalten, dann aber ebenfalls dafür gestimmt.

Hätte nur einer dieser vier Eigentümer schlussendlich nicht für diese Neuerung gestimmt, wäre das Vorhaben gescheitert.

Heiße Diskussionen zwischen den NFL-Ownern

Im Vorfeld der Abstimmung wurde offenbar heiß diskutiert.

Mark Davis, der Eigentümer der Las Vegas Raiders, soll sich laut NFL-Insider Dov Kleinmann dabei eine Spitze gegen die Los Angeles Chargers erlaubt haben, indem er sagte: "Wenn Sie ein Raiders-Chargers-Spiel in Las Vegas für einen Donnerstag geplant haben und alle Fans, die aus Los Angeles anreisen – also die Raiders-Fans und alle drei Chargers-Fans – ihre Tickets kaufen und ihre Hotels buchen, wie zum Teufel planen sie dann? Dann sagt man auf einmal: Tut mir leid, das Spiel ist jetzt doch am Sonntag? Wie zum Teufel machen sie das?"