München/Las Vegas - Die Gerüchte um die Verlegung von Super Bowl LVIII in das Allegiant Stadium in der Casino-Hauptstadt Las Vegas stellten sich als wahr heraus. Die Las Vegas Raiders bestätigten 2024 als ersten Super Bowl in der Wüste Nevadas.

Über Twitter vermeldete die Franchise den Coup mit den Worten: "Das größte Spiel. Die strahlendste Bühne."

Elitäre Generalprobe: Pro Bowl 2022 in Vegas

Im kommenden Jahr kann sich Nevada bereits auf das große Event vorbereiten. Sowohl der Pro Bowl im Februar 2022 als auch der kommende NFL-Draft im April finden in Las Vegas statt. In diesem wurde bereits das Championship Game der Pac-12-Conference im Allegiant Stadium ausgetragen.

Eigentlich waren die Super Bowls für die nächsten drei Jahre bereits vergeben. Doch New Orleans - eigentlicher Gastgeber 2024 - musste seine Austragung um ein Jahr nach hinten verschieben.

Durch die Verlängerung der regulären Saison um eine Woche - und damit die Austragung des Super Bowls am zweiten Sonntag im Februar - kam es zu einem Terminkonflikt mit dem berühmten Mardi Gras.

Super Bowl LVIII: Raiders-Owner überglücklich

Raiders-Owner Mark Davis äußerte sich auf der Homepage der Franchise: "Die Austragung des Pro Bowl 2022, des NFL Draft 2022 und jetzt der Super Bowl 2024 sind nur einige der zusätzlichen Vorteile, die sich aus der öffentlich-privaten Partnerschaft, die wir mit dem Staat Nevada eingegangen sind, um die Raiders nach Las Vegas zu holen und das Allegiant-Stadion zu bauen."

Und strotzte nur so vor Euphorie: "Das ist erst der Anfang ... Aber im Moment ... Las Vegas ... Der Super Bowl kommt in die Sport- und Unterhaltungshauptstadt der Welt!"

