München – Es bleibt wild.

Denn das neueste Gerücht, warum Tom Brady eine Pause von der Vorbereitung auf die neue Saison mit den Tampa Bay Buccaneers einlegt, sieht den Quarterback-Superstar bei einer bekannten TV-Show.

"The Masked Singer".

Ein sehr dünnes Gerücht

Zugegeben: Kendall Valenzuela, eine Fantasy-Football-Analystin, spekulierte einfach ein wenig herum, immerhin zeigt Fox - Bradys TV-Arbeitgeber nach der Karriere - die Show. Und Kumpel Rob Gronkowski war ja auch schon da, Ex-Teamkollege Antonio Brown auch.

Ja, eine sehr dünne Theorie natürlich, aber viel mehr Fleisch liefert Bucs-Coach Todd Bowles gerade auch nicht, um Spekulationen jeglicher Art zu entkräften.

Im Gegenteil: Bowles sorgt für mehr Verwirrung. Am Donnerstag sagte er, dass man nächste Woche über die Rückkehr Bradys zum Camp der Buccaneers sprechen werde. Es galt zuvor als sicher, dass Brady nach dem Preseason-Spiel seines Teams in Woche 2 gegen die Tennessee Titans wieder zum Team stoßen wird.

"Es gibt kein definitives Datum für mich", sagte Bowles, um einen Tag später ein Stück weit zurückzurudern.

"Ich weiß genau, wann Tom zurückkommt, und ich habe immer gesagt, dass es irgendwann nach dem Spiel gegen die Titans sein wird", sagte Bowles der Tampa Bay Times.

Das Team hatte von Anfang an betont, dass Bradys Auszeit geplant gewesen sei, und Bowles versuchte, die Sorge der Bucs-Fans, Brady könnte vielleicht erneut zurücktreten, zu entschärfen. "Sehe ich besorgt aus?" so Bowles weiter: "Ich bin nicht besorgt, also weiß ich nicht, warum jemand anderes besorgt sein sollte".

Todd Bowles bleibt weiter vage

Warum bleibt Bowles dann so vage? Bowles sagte laut der Tampa Bay Times, er wisse, dass es etwas Unvorhergesehenes geben könne, das Bradys Rückkehr verzögern könnte, was nur zu weiteren Spekulationen führen würde. Genau wie diese Aussage übrigens auch.

Vielleicht ist das Unvorhergesehene ja der Sieg bei "The Masked Singer"?! So oder so: Es bleibt wild. Bis Brady tatsächlich zurückkommt.

