München/Indianapolis - Erstmals stand Tom Brady in dieser Saison in einer Preseason-Partie auf dem Feld, gegen die Indianapolis Colts brachte der Quarterback sechs von acht Pässen für 44 Yards an und äußerte sich im Anschluss zudem zu seiner vorherigen, elftägigen Auszeit vom Football.

"Es ist alles persönlich. Jeder hat mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Wir haben alle einzigartige Herausforderungen in unserem Leben. Ich bin 45 Jahre alt, Mann. Da geht eine Menge Sch*** ab. Man muss einfach versuchen, das Leben so gut wie möglich zu meistern. Es ist ein kontinuierlicher Prozess", so der siebenmalige Super-Bowl-Champion auf der Pressekonferenz.

Auf Nachfrage, ob er seine persönlichen Dinge habe regeln können, antwortete Brady mit einem knappen: "Ich bin bereit."

Brady über Bucs-Verantwortliche: "Großartige Beziehung"

In der Folge zeigte sich der 2020 von den New England Patriots gekommene Quarterback dankbar gegenüber seinem derzeitigen Arbeitgeber, der ihm die Pause ermöglicht hatte und hob seine besondere Bindung zu Franchise und Verantwortlichen hervor.

"Ich bin sehr stolz auf die Anstrengungen, die alle unternommen haben, damit die Beziehung funktioniert. Joel [Glazer, Anm. d. Red.] war großartig. Jason [Licht] ist ein Freund von mir. Bruce [Arians], Todd [Bowles], all die Coaches", geriet Brady ins Schwärmen.

Und weiter: "Es ist eine großartige Beziehung und ich bin allen sehr dankbar, die mir ermöglicht haben, hierher zu kommen und diese Erfahrung in meinem Football-Leben zu machen. Wenn ich zurückblicke und hätte das nicht gehabt, wäre es unvollständig gewesen. Ich bin froh, das erlebt zu haben."

Nach Abschied aus New England: Brady wollte nur zu den Bucs

Stellung bezog der Superstar auch zu den Gerüchten, nach seinem Abschied aus New England auch noch an anderen Teams interessiert gewesen zu sein: "Es ist eine unglaubliche Erfahrung, hierher zu kommen und so unterstützt zu werden für eine so lange Zeit. Ich habe all die Storys gelesen, wohin ich hätte gehen können. Und ich dachte mir: 'Ich will nur an einen Ort. Hierher.' Ich glaube, die ganze Organisation weiß das."

Vor Kurzem sprach UFC-Boss Dana White über ein mögliches Engagement von Brady bei den Raiders nach dessen Zeit in Foxborough, zudem flirteten auch die Miami Dolphins mit dem Quarterback.

Richtig los geht die Saison für Brady und Co. mit der Partie bei den Dallas Cowboys in der Nacht vom 11. auf den 12. September, eine Woche später gastieren die Bucs zum Division-Duell in New Orleans.

