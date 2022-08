Nashville/München - Tennessee Titans-Star Bud Dupree ist in Nashville zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Laut "ESPN" bekannte sich der Outside Linebacker der Körperverletzung schuldig und akzeptierte die Strafe des Gerichts.

Auseinandersetzung in Apotheke

Im Januar 2022 war es in einer Apotheke in Nashville zu einer Auseinandersetzung zwischen Dupree und einem 20-Jahre alten Angestellten gekommen. Dabei soll der NFL-Profi das Telefon des Mitarbeiters zerstört und ihn in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt haben.

Im Anschluss wurde der 29-Jährige angeklagt.

Dupree spielt seit 2021 für die Titans, zuvor war der ehemalige Erstrundenpick sechs Jahre für die Pittsburgh Steelers aktiv.

