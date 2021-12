Nashville/München - Comeback-Sieg der Tennessee Titans im Thursday Night Game.

Die Titans setzten sich gegen die San Francisco 49ers mit 20:17 durch, nachdem sie zur Halbzeit noch mit 0:10 in Rückstand lagen. Die Hauptakteure des Titans-Sieges waren dabei Kicker Randy Bullock, der Sekunden vor Ende der Partie das entscheidende Field Goal aus 44 Yards verwandelte und Wide Receiver A.J. Brown bei seinem Comeback.

Für Brown standen nach Ende der Partie 11 Receptions für 145 Yards in den Statistiken. Dazu erzielte er den Touchdown zur Führung der Titans im vierten Viertel.

Garoppolo mit zwei Interceptions

Auf Seiten der 49ers hatte Quarterback Jimmy Garoppolo großen Anteil an der Pleite. Zwar warf "Jimmy G." für 322 Yards (26/35 Pässe), leistete sich dabei aber zwei Interceptions und viele weitere Ungenauigkeiten in seinem Spiel. So überwarf er einen völlig freistehenden Kyle Juszczyk und die 49ers konnten nur noch ein Field Goal landen, statt den zweiten Touchdown.

Auf der Gegenseite spielte Ryan Tannehill einen soliden Part mit 209 Yards Raumgewinn (22/29 Pässe) und einem Touchdown.

Tennessee kann nun bereits mit einer Niederlage der Indianapolis Colts am Sonntag gegen die Arizona Cardinals den Gewinn der AFC South perfekt machen und damit auch in die Playoffs einziehen. Derweil haben die Dallas Cowboys durch die Pleite der 49ers ihre Playoff-Teilnahme bereits sicher.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.