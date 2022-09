München - Diese Abwesenheit sorgt noch immer für Gesprächsstoff. Elf Tage lang fehlte Quarterback Tom Brady im Trainingslager der Tampa Bay Buccaneers. Eine Erklärung bekamen Fans und Journalisten dafür nicht.

Nun scheint die Thematik aber noch einmal an Fahrt aufzunehmen. So berichtet die "New York Post" in ihrer berüchtigten Klatschspalte "Page Six", dass Brady und seine Ehefrau Gisele Bündchen "eine Reihe von hitzigen Auseinandersetzungen" hatten.

Als Grund wird genannt, dass Brady nach seinem Rücktritt aus der NFL beschloss, nach nur 40 Tagen zurückzukehren und noch eine Saison für die Bucs zu spielen (NFL-Start in der Nacht vom 8. auf den 9. September um 1:45 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de).

Streit zwischen Brady und Bündchen?

So erklärte ein namentlich nicht genannter Insider, Bündchen hätte bisher stets auf die Kinder aufgepasst und wollte nun, nach dem Karriereende ihres Mannes, wieder mehr an ihrer eigenen Karriere arbeiten. "Sie hatten sich darauf geeinigt, dass er sich zurückziehen würde, um sich auf die Familie zu konzentrieren", wird die Quelle zitiert.

Nach einem heftigen Streit soll das Supermodel ihre Koffer gepackt und nach Costa Rica gereist sein. Der Quarterback trainiert inzwischen wieder regulär mit seinem Team.

Brady und Bündchen sind seit 2009 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

