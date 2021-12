München - Kaum ein Gegner hat es Tom Brady in den vergangenen Jahren so schwer gemacht wie die New Orleans Saints. Mit den Tampa Bay Buccaneers konnte Brady keines der letzten vier Regular-Season-Spiele gegen den Division-Rivalen gewinnen.

Während der 0:9-Pleite kam es zu einer Menge Trash Talk, einem zerbrochenen Tablet und dem ersten Spiel seit 15 Jahren, das für den 44-Jährigen ohne Punkt auf dem Scoreboard endete. Dass Brady also aktuell nicht allzu gut auf New Orleans zu sprechen ist, dürfte kein Wunder sein.

Zwar hatte der Bucs-Superstar eine Menge Lob für den Gegner übrig und betonte erneut, wie stark die Defense und die individuelle Klasse des Teams sei, merkte aber auch an, dass der Name nicht ganz passend ist:

"Die Saints [auf Deutsch: Die Heiligen, Anm. d Red.] heißen zwar so, sind aber nicht wirklich "heilig". Ein Heiliger hätte uns gestern mal scoren lassen. Die sollten ihren Namen überdenken", so Brady in seinem Podcast "Let's Go".

NFL: Seeräuber und die Heiligen - Namen müssen nicht passend sein

Brady Vorschlag, den Namen zu hinterfragen, werden die Saints wohl dankend ablehnen. Schließlich werden die Buccaneers - oder die "Seeräuber" - ebenfalls ihre Identität stehen lassen.

Obwohl Spötter behaupten könnten, dass es ein Seeräuber doch eigentlich schaffen sollte, mal einen Punkt gegen die Saints zu erbeuten.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.