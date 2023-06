Drei Jahre lang agierte Quarterback Blaine Gabbert als Backup von Tom Brady bei den Tampa Bay Buccaneers. Nachdem sich der Superstar in die NFL-Rente verabschiedet hat, ist auch sein Ersatzmann weitergezogen.

Im April unterschrieb Gabbert bei den Kansas City Chiefs, um dort den zweimaligen Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes zu unterstützen.

Nach nur wenigen Wochen der gemeinsamen Zusammenarbeit sieht Gabbert bereits große Parallelen zwischen Brady und Mahomes. So seien beide einzigartig darin, hart an sich zu arbeiten, um in der Offseason alles richtig zu machen.

Gabbert: Brady und Mahomes sind sich sehr ähnlich

"Sie sind wahnsinnige Perfektionisten", erklärte er vor US-Journalisten. "Und ich meine das auf die liebenswerteste Art und Weise, die möglich ist. Meiner Meinung nach sind sie die beiden Besten, die jemals gespielt haben."

Und weiter: "Wenn man die Ähnlichkeiten sieht, wie sie im Besprechungsraum und auf dem Trainingsplatz arbeiten. Wie wir alle wissen, sind sie völlig unterschiedliche Spieler, aber die Art und Weise, wie sie an das Spiel herangehen, auf und neben dem Spielfeld, ist genau die gleiche."

Gabbert steuert in der NFL auf seine 13. Saison zu. Die Chiefs sind dabei bereits sein sechstes Team.