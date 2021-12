München/Tampa Bay - Der Frust bei der 0:9-Shutout-Niederlage gegen die New Orleans Saints war Tom Brady unschwer anzumerken.

Er entlud sich, als der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers nach einer Interception ein Tablet an der Seitenlinie zu Boden warf.

NFL: Brady spricht über NFL-Verwarnung wegen Tablet-Wurf

Wenige Tage später hat sich nun die NFL zu Wort gemeldet und den 44-Jährigen für seine Aktion zur Rechenschaft gezogen. "Ich habe eine Verwarnung von der NFL bekommen. Ich kann kein weiteres Surface zu Boden schmeißen, sonst muss ich eine Strafe zahlen. Stell dir das vor", erzählt Brady im "Let's go"-Podcast bei "Sirius XM".

Allerdings zeigt sich der siebenmalige NFL-Champion einsichtig und gibt an, seinen Emotionen in der Zukunft anderweitig freien Lauf zu lassen. "Ich werde kein weiteres Surface wegschmeißen. Auch wenn ich glaube, dass es am Ende des Tages gutes Marketing für sie war. Ich denke, dass es sich letztendlich bezahlt gemacht hat", so der Spielmacher.

NFL: Teams seit 2013 mit Microsoft Surface an der Seitenlinie

In einem mittlerweile gelöschten Tweet trat zudem Bucs-Safety C. J. Gardner-Johnson mit einer nicht ganz ernst gemeinten Bitte an Microsoft heran. "Hey @Microsoft @Surface, könntet ihr mir ein neues Surface schicken? Ich möchte es einem Freund geben, der seins kaputt gemacht hat. Vielen Dank und frohe Weihnachten", schrieb der 24-Jährige.

Tom Brady destroyed one of the Microsoft Surface tablets on the Buccaneers' sideline pic.twitter.com/NOaT1sAwIh — Ben Brown (@BenBrownPL) December 20, 2021

Die Antwort des Softwareentwicklers ließ nicht lange auf sich warten: "Wir haben uns das Tape angeschaut. Wir empfehlen nicht, das @Surface zu Boden zu schmeißen (auch wenn dein Freund den NFL-Rekord für die meisten angekommen Pässe hält) und haben ein paar Tipps für den richtigen Umgang damit."

Seit der NFL-Saison 2013 nutzen die Teams das Microsoft Surface, der Deal kostet das US-Unternehmen wohl um die 400 Millionen US-Dollar pro Jahr.

