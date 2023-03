Gisele Bündchen hat sich erstmals in der Öffentlichkeit zur Trennung von Tom Brady im vergangenen Oktober geäußert.

In einem Interview mit der "Vanity Fair" räumte die Brasilianerin mit den Gerüchten auf, dass die Fortsetzung von Bradys Footballkarriere ein Grund für die Scheidung gewesen sei: "Willst du mich verarschen? Ich habe davon erfahren! Ich habe immer gescherzt, dass ich in der Lage sein würde, Schiedsrichterin zu sein, weil ich so viele Spiele gesehen habe. Und ich habe es geliebt."

Der Ex-Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers trat in der Offseason 2022 zunächst zurück, kehrte aber nur anderthalb Monate später zurück und spielte eine weitere Saison in der NFL. Am 1. Februar dieses Jahres beendete er seine Laufbahn endgültig.

Brady und Bündchen pflegen weiterhin "eine großartige Beziehung"

Vielmehr sei das Ende der Beziehung der "Teil eines viel größeren Puzzles" gewesen.

Zudem dementierte Bündchen Berichte, nach denen sie schon kurz nach der Trennung mit einem guten Freund Bradys zusammenkam: "Ich habe in keiner Weise eine Beziehung zu ihm (Jeffrey Soffer, Anm. d. Red.). Er ist Toms Freund, nicht mein Freund. Ich würde nicht mit seinem Freund zusammen sein. Ich würde nicht mit diesem Kerl zusammen sein."

Sie und Brady hätten am Ende "einfach unterschiedliche Dinge" gewollt und sich schließlich einvernehmlich für ein Ende der Beziehung entschieden.

Nicht darunter leiden sollen die gemeinsamen Kinder Benjamin (13) und Vivian (10). Auch deshalb wollen sowohl Bündchen als auch Brady weiter in Miami leben. "Wir spielen nicht gegeneinander. Wir sind ein Team", erklärte Bündchen, die betonte, dass sie und der ehemalige Quarterback weiterhin "eine großartige Beziehung" pflegten.