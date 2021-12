München - Die vergangenen Monate waren für die Spieler der Jacksonville Jaguars alles andere als einfach.

Aber nicht nur, weil das Team in dieser Saison bereits elf Niederlagen kassierte, viel mehr war es Head Coach Urban Meyer, der die Nerven aller mit unzähligen Eskapaden strapazierte.

Inzwischen hat die Franchise die Notbremse gezogen und den Cheftrainer entlassen. Für Quarterback Trevor Lawrence eine Erleichterung. Zumal ihm Interims-Coach Darrell Bevell ohnehin mehr zuzusagen scheint.

Lawrence spricht über Aus von Urban Meyer

"Er ist sehr ausgeglichen", sagte der Spielmacher im Gespräch mit US-Medien über seinen neuen Trainer. "Er ist immer derselbe Mensch, der nie zu hoch oder tief fällt. Das ist etwas, das ich respektiere und mit dem ich auf Augenhöhe sein kann."

Und weiter: "Ich würde sagen, das ist das Wichtigste, was wir im Moment brauchen. Jemanden, der beständig ist und einfach vorwärts geht und sich durchsetzt."

Meyer hatte seinen Job verloren, nachdem der frühere Jaguars-Kicker Josh Lambo erklärte hatte, vom 57-Jährigen während des Trainings getreten worden zu sein.

Zuvor hatte er bereits mit diversen Eskapaden für Aufsehen gesorgt. So wurde der verheiratete Katholik innig tanzend mit einer jungen Dame gefilmt, hatte zuvor einen Athletiktrainer eingestellt, der für Rassismus und Mobbing bekannt ist und selbst seinen eigenen Assistenztrainer Bevell hatte er als "Verlier" beschimpft und dessen Arbeit in Frage gestellt.

Jaguars wollen nach vorne schauen

"Wenn mir jemand gesagt hätte, dass das Jahr so verlaufen würde, ich hätte es nicht geglaubt", so Lawrence weiter. "Ich denke, der Trainerwechsel bringt den Jungs in der Kabine ein wenig Klarheit. Ich würde nicht sagen, dass es eine Erleichterung ist, aber es bringt Klarheit und eine gewisse Richtung für die Zukunft", ist sich der Rookie sicher.

"Wir wollen die Saison wirklich gut abschließen, und um ehrlich zu sein, war es schwer, die letzte Woche zu überstehen, bei allem, was passiert ist."

Ob die Trennung von Meyer eine Befreiung ist, und der noch kürzlich als "Verlierer" beschimpfte Bevell dem Team helfen kann, wird sich am Sonntag zeigen. Dann geht es für die Jaguars gegen die Houston Texans.

