München - Neigt sich die Zeit von Urban Meyer als Head Coach der Jacksonville Jaguars schon wieder dem Ende zu?

Laut NFL-Insider Tom Pelissero gab es in den vergangenen Wochen mehrere Auseinandersetzungen zwischen Meyer und Spielern, sowie anderen Coaches. Während eines Team-Meetings soll der 57-Jährige sich selbst als Gewinner und seine Assistant-Coaches als "Loser" bezeichnet haben. Zudem suche er die Schuld für Niederlagen immer bei anderen.

Jacksonville Jaguars: Meyer sorgte für Eklat

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Meyer für Schlagzeilen sorgt. Nach einer Niederlage gegen die Cincinnati Benglas in Woche vier flog er nicht mit dem Team zurück nach Jacksonville, sondern besuchte Familie und Freunde in Ohio. Später wurde in den sozialen Medien ein Video publik, das Meyer mit anderen Frauen zeigte, obwohl er verheiratet ist.

Schon damals waren Gerüchte um eine vorzeitige Entlassung laut geworden, Meyer entschuldigte sich jedoch beim Team. Owner Shad Khan sah somit keine Veranlassung seinen Head Coach zu feuern.

Die Jaguars haben in dieser Saison erst zwei Spiele gewinnen können und stehen mit einer Bilanz von 2-10, zusammen mit den Houston Texans, auf dem letzten Platz der AFC.

