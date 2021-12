München - Es war einer der Aufreger in Woche 6.

Nach seinem vorentscheidenden Touchdown richteten mehrere Fans der Chicago Bears wenig jugendfreie Gesten in Richtung von Packers-Quarterback Aaron Rodgers. Dieser rief ihnen im Gegenzug "I still own you", also "ihr gehört immer noch mir" zu. Es war sein 22. Sieg gegen den Erzrivalen aus der NFC North.

Am Wochenende kommt es im Lambeau Field zum mit Spannung erwarteten Rückspiel und bereits jetzt hat Bears-Tight-End Jimmy Graham eingeräumt, dass er nach dem Erzielen von Touchdowns gegnerischen Teams bereits ähnliche Aussagen zugerufen hat.

"Ich habe das zu fast jeder Organisation gesagt, gegen ich gepunktet habe", sagte Graham laut "Chicago Sun-Times". "Ich habe es zu jedem gesagt." In seiner zwölfjährigen NFL-Karriere, von der er auch zwei Jahre in Green Bay verbrachte, hat der Tight End gegen jedes Team gepunktet, außer gegen die Cincinnati Bengals.

Graham kann Spruch von Rodgers verstehen

Dass der Kommentar seines früheren Quarterbacks einen zusätzlichen Anreiz für die Bears darstellen könnte, um zu gewinnen, glaubt Graham indes nicht. So sei weitere Motivation ohnehin nicht nötig. Zudem habe er eigenen Angaben zufolge bereits deutlich schlimmere Sprüche auf dem Spielfeld gehört.

"Meine Worte wurden noch nie von einem Mikrofon aufgenommen – aus gutem Grund. Ich will nicht, dass irgendjemand hört, was ich da draußen sage. Das ist kein Golf. Es ist ein Spiel, bei dem es darum geht, den Gegner zu schlagen, da gibt es nicht viele Nettigkeiten." Und weiter: "Das ist ein Teil des Spiel. Ich muss mir überlegen, wie ich mit den Leuten reden kann, denn im richtigen Leben kann man nicht so mit ihnen reden."

Für die Partie gegen die Packers hat der Passempfänger bereits ein Ziel ausgegeben: "Wir müssen sie einfach stoppen."

Aaron Rodgers steht gegen Chicago bei einer Bilanz von 22:5 – einschließlich Playoffs. Es sind die achtmeisten Siege eines NFL-Quarterbacks gegen ein einziges Team.

