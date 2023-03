von Daniel Kugler

Neues Kapitel rund um die Ermittlungen gegen die Washington Commanders und deren Noch-Eigentümer Dan Snyder.

Wie die "Washington Post" berichtet, hat es der 58-Jährige bisher abgelehnt, sich von Anwältin Mary Jo White befragen zu lassen.

Die ehemalige Staatsanwältin für den südlichen Bezirk von New York und ehemalige Vorsitzende der Börsenaufsicht leitet die zweite NFL-Untersuchung wegen Anschuldigungen zu schlechter Arbeitskultur und sexueller Übergriffe innerhalb des Klubs unter der Führung Snyders.

White ermittelt seit Februar 2022 gegen Snyder und die Commanders. Die NFL nannte noch keinen Abschlusstermin der Untersuchung, betonte aber die Ergebnisse zu veröffentlichen.

In wieweit die Ermittlungen abgeschlossen werden können, liegt anscheinend auch am Verhalten Snyders und dessen bisherigen Weigerungen. Die "Washington Post" erwartet jedoch, dass White "im Laufe des nächsten Monats" einen weiteren Vorstoß unternehmen will.

Klägerinnen-Seite unterstellt NFL Dan Snyder zu schützen

Auf Seiten der Klägerinnen sorgte das Verhalten des Commanders-Bosses für Empörung.

"Es wäre unvorstellbar, wenn die NFL Dan Snyder erlaubt, sich der Teilnahme an einer von der Liga angeordneten Untersuchung wegen seiner sexuellen Übergriffe und seines finanziellen Fehlverhaltens zu entziehen. Vor allem, wenn eine Reihe meiner Klienten sich erneut für eine solche Untersuchung zur Verfügung gestellt haben", betonte Lisa Banks in einer Erklärung gegenüber der "Washington Post".

Die Anwältin vertritt gemeinsam mit ihrer Anwaltskollegin Debra Katz mehr als 40 ehemalige Mitarbeiter der Commanders.

Viel mehr spräche es Bände "über den anhaltenden Schutz der NFL für ihn, aber auch über seine eigene Denkweise" führte Banks aus.

"Wenn Herr Snyder wirklich nichts zu verbergen hat in Bezug auf diese Anschuldigungen von Belästigung und finanziellen Unregelmäßigkeiten, wie er behauptet, wird er nicht zögern, an der Untersuchung der NFL teilzunehmen und alle Erklärungen oder Verteidigungen vorbringen, die er haben könnte", sagte Banks.

Cheerleaderin erhebt Anschuldigungen

Whites Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem Tiffani Johnston, eine ehemalige Cheerleaderin und Marketing-Managerin des Teams, im Februar 2022 Anschuldigungen erhoben hatte, wonach Snyder sie bei einem Teamessen belästigt, seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und sie in Richtung seiner Limousine gedrängt habe.

Snyder wies die Vorwürfe damals zurück und bezeichnete sie als "reine Lügen".

Ermittlungen auch wegen Finanzverstößen

Darüber hinaus wird auch wegen Vorwürfen über finanzielle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Snyder und dem Team ermittelt.

Den Commanders und Snyder wird angelastet, bis zu fünf Millionen Dollar an rückzahlbaren Einlagen von Dauerkarteninhabern sowie weitere Gelder zurückgehalten zu haben, die unter den NFL-Besitzern aufgeteilt werden sollten.

Erstmals waren hier in Untersuchungen des Repräsentantenhauses Vorwürfe aufgetaucht, allerdings hatte Snyder auch dort erst nach monatelanger Verzögerungstaktik ausgesagt - und dies laut Abschlussbericht unzureichend und "irreführend".