NFL

Die aktiven Spieler mit den meisten Receiving TDs

In wenigen Wochen startet die NFL in die neue Saison. Die aktuellen Top-Receiver können dann weiter an ihrem Legenden-Status arbeiten und ihre Anzahl an gefangenen Touchdowns weiter nach oben schrauben. Aber wer sind die aktiven Spieler mit den meisten gefangenen Pässen in der gegnerischen Endzone? ran zeigt die aktuelle Top 10.