München/Washington - Große Ehre für Sonny Jurgensen.

Das Trikot des legendären Quarterbacks mit der Nummer 9 wird bei den Washington Commanders nicht mehr vergeben.

Sonny Jurgensen seit 1983 Hall of Famer

Jurgensen, der am Dienstag 88 Jahre alt wurde, spielte zwischen 1964 und 1974 für die damaligen Washington Redskins und wurde 1983 in die Pro Football Hall Fame aufgenommen.

𝘕𝘰 𝘰𝘯𝘦 threw the ball like Sonny 🏈 pic.twitter.com/dtdFYih9Qm — Washington Commanders (@Commanders) August 23, 2022

Die Franchise aus der US-Hauptstadt kündigte in einem Best-of-Video von Jurgensen an dessen Geburtstag auf Twitter an, dass sie sein Trikot nicht mehr vergeben werde.

Die Zeremonie ist für das letzte Heimspiel der Commanders in der Regular Season am 8. Januar geplant.

Jurgensen, der insgesamt 270 Touchdowns in 218 Spielen erzielte, spielte vor seiner Zeit in Washington sechs Jahre lang für die Philadelphia Eagles.

