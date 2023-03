Seit fast 24 Jahren gehören die Washington Commanders Dan und Tanya Snyder. Es scheint aber tatsächlich nicht mehr lange zu dauern, bis sich das ändert.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat das Ehepaar seine Büros bei der Franchise bereits geräumt, um den Verkauf des Teams vorzubereiten. Demnach soll der Auszug bereits Ende Dezember erfolgt sein.

Zudem heißt es, innerhalb des Teams werde in Bezug auf den Verkauf der Ausdruck "unmittelbar bevorstehend" verwendet. So soll dieser bereits beim kommenden Ligatreffen in Arizona, das vom 26. bis zum 29. März stattfindet, genehmigt und angekündigt werden.

Wer kauft die Commanders?

Im November hatte Snyder bekanntgegeben, einen Verkauf der gesamten oder von einem Teil der Franchise in Betracht zu ziehen. In der Folge wurde der Prozess der Bietersuche in Gang gesetzt, der immer wieder Fragen aufwarf. So ist beispielsweise nach wie vor unklar, ob Jeff Bezos ein Angebot für das Team abgeben konnte. Der Amazon-Boss soll von dem Bieterverfahren ausgeschlossen worden sein.

Für einen Verkauf müssen übrigens 24 NFL-Owner zustimmen.