Köln (SID) - Amon-Ra St. Brown (22) hat als erster Footballprofi mit deutschem Pass zwei Touchdowns in der US-Profiliga NFL erzielt und Geschichte geschrieben. Beim überraschenden 30:12 seiner Detroit Lions gegen die Arizona Cardinals sorgte der Wide Receiver nach einem Lauf über 37 Yards in die Endzone für das zwischenzeitliche 9:0. Die Lions können die Play-offs trotz des Erfolges nicht mehr erreichen.

Die Green Bay Packers hingegen haben die K.o.-Runde als Gewinner der NFC North sicher. Quarterback-Star Aaron Rodgers stellte mit seinem 442. Touchdown beim am Ende unnötig knappen 31:30 bei den Baltimore Ravens den Franchise-Rekord von Brett Favre ein. Tom Brady kassierte mit den Tampa Buccaneers beim 0:9 gegen die New Orleans Saints seine erste Zu-Null-Niederlage seit 15 Jahren.

Vor zwei Wochen hatte der Deutsch-Amerikaner St. Brown im Spiel gegen die Minnesota Vikings den ersten Touchdown verbucht. Mit Ablauf der Uhr fing St. Brown einen Pass von Quarterback Jared Goff, Detroit gewann 29:27 und feierte den ersten Saisonsieg.

St. Brown war als viertem Spieler mit deutschem Pass ein Touchdown gelungen. Zuvor hatten sein älterer Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und der frühere NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück vollbracht. Kuhn trug beim Lauf in die Endzone das Trikot der New York Giants.

Die St.-Brown-Brüder haben einen amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter.