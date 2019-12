München - Dieser Dokumentation fiebern viele NFL-Fans entgegen: Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht "Netflix" eine dreiteilige Dokumentation über das Leben des ehemaligen New England Patriots-Spielers Aaron Hernandez. Der Tight End spielte drei Jahre für das Franchise, bevor er sich 2017 in einer Gefängniszelle selbst das Leben nahm.

Hernandez wurde 2013 wegen Mordverdachts festgenommen und zwei Jahre später zu lebenslanger Haft ohne vorzeitige Haftentlassung verurteilt. Dem ehemaligen Patriots-Spieler wurde zur Last gelegt, den Fussballer Odin Lloyd getötet zu haben.

Termin für Deutschland noch unklar

Das Werk soll das Hernandez-Leben als Profisportler widerspiegeln, der zeitgleich ein Doppelleben voller Verbrechen führte. "The Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez" soll am 15. Januar 2020 auf Netflix in den USA erscheinen. Ob und wann die Dokumentation in Deutschland zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Ein am Donnerstag veröffentlichter Trailer zeigt einen ersten Einblick in die Serie:

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez



A three-part doc series, coming January 15 pic.twitter.com/2aGW2KA5Ck — Netflix US (@netflix) December 20, 2019

Selbstmord in der Gefängniszelle

Das damals 27-jährige Opfer wurde unweit von Hernandez' Villa tot aufgefunden. Polizeiberichten zufolge kannte Hernandez das Opfer persönlich, und es fiel auf, dass die Villa kurz nach der Tatzeit professionell gereinigt worden war und sowohl das Videoüberwachungssystem der Villa als auch Hernandez' Mobiltelefon gewaltsam zerstört worden waren.

Das Team von Besitzer Robert Kraft entließ den Tight End darauf mit sofortiger Wirkung. Erst ein Jahr zuvor hatte Hernandez seinen Vertrag für 40 Millionen US-Dollar verlängert. Der damalige Tight End bestritt die Vorwürfe und plädierte auf nicht schuldig.

Darüber hinaus wurde Hernandez damals zusätzlich angeklagt, einen Doppelmord im Jahr 2012 verübt zu haben. Von diesem wurde er 2017 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Nur wenige Wochen später wurde der ehemalige NFL-Spieler tot in seiner Gefängniszelle, an seinem Bettlaken hängend, aufgefunden.

