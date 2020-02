München/Las Vegas - Seit dem 22. Januar nennen sich die Raiders auch offiziell Las Vegas Raiders. Nun kristallisiert sich auch die Eröffnung des aktuell noch in der Bauphase befindlichen neuen Allegiant Stadium am weltberühmten Strip in Las Vegas heraus.

Als Eröffnungsspiel im neuen NFL-Tempel soll eine der größten Rivalitäten der Sporthistorie ausgetragen werden. Mit den Raiders oder einem anderen Team aus der AFC West hat dies aber überhaupt nichts zu tun.

Wie das "Las Vegas Review-Journal" berichtet, laufen derzeit Verhandlungen, um das Duell der beiden spanischen Eliteklubs FC Barcelona und Real Madrid im Rahmen des International Champions Cup in der Saisonvorbereitung im Sommer auszutragen.

Die Raiders sollen in ihrer neuen Heimat dann erstmals in der Preseason antreten. Fix ist bereits das Spiel des College-Teams UNLV Rebels am 29. August gegen die California Golden Bears.

