München - Der NFL-Spielplan ist eine komplizierte Angelegenheit. Insgesamt 18 Spieltage sieht die Regular Season ab 2021 vor, jedes Team hat dabei einmal eine Bye-Week.

Doch wer nun denkt, dass in jeder Saison auf jedes der 32 NFL-Teams die gleichen Gegner warten, der irrt.

ran erklärt, wie sich der NFL-Spielplan zusammensetzt - und wirft einen Blick auf die Saison 2021 voraus am Beispiel der Green Bay Packers.

1. Eigene Division

Jedes NFL-Team spielt pro Jahr zweimal gegen seine drei direkten Division-Kontrahenten. Einmal zu Hause und einmal auswärts. Damit sind schon einmal sechs Spiele fix.

Beispiel Packers 2021: Je zweimal gegen die Bears, die Lions und die Vikings (alle NFC North).

2. Eigene Conference

Der NFL-Spielplan sieht zudem vor, dass jedes Team nach einem dreijährigen Rotationsprinzip pro Saison einmal gegen alle Teams einer anderen Division in der eigenen Conference spielt. Das macht vier weitere Partien pro Regular Season.

Je zwei Spiele werden zu Hause und zwei auswärts ausgetragen.

Beispiel Packers 2021: Da die NFC North 2018 gegen die NFC West, 2019 gegen die NFC East und 2020 gegen die NFC South spielte, ist diesmal wieder die NFC West mit den San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks und Arizona Cardinals dran.

3. Eigene Conference, selber Tabellenplatz

Zudem muss jedes Teams einmal gegen die Franchises der eigenen Conference antreten, die die Vorsaison in deren Division auf dem gleichen Tabellenplatz abgeschossen haben.

Ausgeschlossen ist dabei natürlich die Division der eigenen Conference, gegen die das Team sowieso komplett antreten muss (siehe Punkt 2).

Macht also zwei weitere Spiele.

Beispiel Packers 2021: Green Bay absolviert je ein Spiel gegen die New Orleans Saints und das Washington Football Team (1. Platz 2020 in der NFC South bzw. NFC East).

4. Andere Conference

Außerdem muss jedes Team nach einem vierjährigen Rotationsprinzip einmal gegen alle Franchises aus einer Division der anderen Conference antreten.

Das macht im NFL-Spielplan vier weitere Partien jedes Jahr.

Auch hier finden je zwei Spiele zu Hause und zwei auswärts statt.

Beispiel Packers 2021: Da die NFC North 2017 letztmals gegen die AFC North spielte, ist sie 2021 wieder dran. Es warten also Duelle mit den Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals und Cleveland Browns.

5. Andere Conference, selber Tabellenplatz

Macht bis dato 16 Spiele, die bisherige Anzahl an Partien in der Regular Season. Ab der Saison 2021 kommt ein 17. hinzu, das gegen ein Team aus der anderen Conference ausgetragen wird, das in seiner Division in der Vorsaison den gleichen Platz belegte.

Ausgeschlossen ist dabei natürlich die Division der anderen Conference, gegen die das Team sowieso komplett antreten muss (siehe Punkt 4).

Aus welcher Division der gleichplatzierte Gegner kommt, ist dabei ebenfalls an ein vierjähriges Rotationsprinzip gekoppelt.

Eine Übersicht über alle 16 "Extra-Partien" 2021 gibt es hier.

Beispiel Packers 2021: In der ersten Saison mit 17 Regular-Season-Spielen wurde festgelegt, dass die NFC North-Teams die zusätzliche Partie gegen die AFC West-Teams bestreiten. Die Packers treffen also auf die Kansas City Chiefs, die 2020 die AFC West gewannen.

Spätestens alle vier Jahre ein Duell

Der NFL-Spielplan stellt durch dieses System sicher, dass alle vier Jahre alle Teams einmal gegeneinander gespielt haben.

Außerdem ist durch den Tausch des Heimrechts garantiert, dass alle acht Jahre jedes Team einmal in jedem Stadion antreten muss.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.