München/San Francisco - Am Sonntag treffen die San Francisco 49ers im NFC Championship Game auf die Green Bay Packers (Sonntag ab 00:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Mit Outside Linebacker Mark Nzeocha ist auch ein deutscher Spieler mit dabei.

Neben Fullback Jacob Johnson von den New England Patriots ist Nzeocha der einzige Deutsche, der in dieser Saison in der NFL zum Einsatz kam. ran.de blickt auf Nzeochas Weg in die NFL:

European Junior Championships als Türöffner

Gelernt hat Nzeocha das Football spielen in Rothenburg ob der Tauber bei den Franken Knights. Mit 13 fing er mit dem American Football an und ließ mit dem Gewinn der European Junior Championships 2008 mit der deutschen Nationalmannschaft erstmals aufhorchen. Damit brachte er sich bei den internationalen Scouts auf den Zettel, damals - wie auch am College - zunächst noch als Safety.

Mit 1,90 Meter Körpergröße und ca. 110 kg Gewicht vereint Nzeocha die auf seiner Position sehr gefragte Kombination aus Kraft und Agilität - ein Fakt, der den US-Amerikanern sehr gut gefiel. Und so bekam Nzeocha neben Wyoming auch vom Virginia-College ein Voll-Stipendium angeboten, entschied sich am Ende aber für die Wyoming Cowboys.

Die Umstellung vom deutschen Football auf das Niveau des amerikanischen College Footballs bereitete ihm anfangs große Probleme, besonders taktischer Natur. "Du musst nur hart arbeiten, und genau das mache ich. Hier ist es viel schneller und härter. Aber ich bin nicht hier rüber gekommen, um ein bisschen zu spielen. Ich will spielen und mich mit den Besten messen", erklärte Nzeocha nach dem Draft.

Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten legte Nzeocha dann mit 207 Tackles und drei Sacks in vier Jahren College starke Zahlen vor. 2015 wurde er dann als 236. Pick in der 7. Runde von den Dallas Cowboys gedrafted.

Schwierige Zeit in Dallas

In Dallas kam er in seinen ersten beiden Spielzeiten wenig zum Zug und bestritt insgesamt nur sieben Spiele als Linebacker, bei denen ihm drei Sacks gelangen.

2017 wurde Nzeocha dann im September, zunächst in der Folge eines Trades mit den Green Bay Packers, von den Cowboys entlassen, um Platz im 53 Spieler umfassenden Kader zu schaffen. Nur einen Tag später nahmen die Cowboys den Deutschen in ihr Practice Squad auf.

Wechsel nach San Francisco beflügelt

Wenige Wochen später verpflichteten die San Francisco 49ers den Franken genau aus diesem Practice Squad, statten ihn mit einem Einjahresvertrag aus. Laut "Spotrac" verdiente er dabei 615.000 Dollar, was dem vorgeschriebenen Minimum entsprach.

In seiner ersten Saison in San Francisco kam der Linebacker in allen 16 Spielen zum Einsatz, durfte dabei drei Mal starten und brachte es auf 22 Tackles, einen Sack, einen Forced Fumble und einen verteidigten Pass. Hauptsächlich kam er dabei im Special Team zum Einsatz und lief bei 76 Prozent der Snaps auf.

Nzeocha wichtiger Eckpfeiler im 49ers-Special Team

In der Regular Season der laufenden Saison kam der 29-Jährige auf insgesamt zehn Tackles, in drei Partien gelangen ihm sogar zwei Tackles in einer Partie.

Nzeochas Einsatzzeiten können sich mehr als nur sehen lassen. In Week 15 gegen die Atlanta Falcons absolvierte der gebürtige Ansbacher mit 24 Snaps für die Special Teams exakt 80 Prozent der Spielzüge des Mannschaftsteils. Das überbot in diesem Spiel nur Safety Tarvarius Moore um einen Snap.

Nzeocha verpasste Pro Bowl 2018 nur um Haaresbreite

Seine starken Leistungen in der Vorsaison wurden auch von den Fans entsprechend honoriert und hätten den 29-Jährigen beinahe in den Pro Bowl geführt. Am Ende fehlte nur eine überschaubare Zahl an Stimmen für die Teilnahme am Schaulaufen der besten Spieler der Saison in Orlando.

Nach der Saison belohnte ihn dann auch seine Franchise mit einem 3-Jahres-Vertrag und 4,75 Millionen Dollar Gehalt.

Nzeocha will in den Super Bowl

Nun steht mit dem Duell gegen die Packers Nzeochas vorläufiger Karriere-Höhepunkt bevor. Für Nzeocha in doppelter Hinsicht ein freudiges Ereignis - einerseits winkt die Teilnahme am Super Bowl in Miami, darüber hinaus feiert er am 19.01. seinen 30. Geburtstag.

Mit einem Sieg würde er sich wohl sein schönstes Geburtstagsgeschenk selbst machen.

