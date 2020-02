München - Eishockey-Toptalent Moritz Seider hat auf dem Weg in die NHL einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten. Der 18-Jährige musste beim Spiel seiner Grand Rapids Griffins in der American Hockey League (AHL) gegen San Antonio Rampage (3:4) nach einem Check an der Bande mit einer Kopfverletzung benommen vom Eis. Ob Seider sich dabei eine Gehirnerschütterung zuzog und wie lange er ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Seidler steht vor Einsatz für die Detroit Red Wings

Der Verteidiger, dessen NHL-Rechte die Detroit Red Wings halten, spielt bislang eine herausragende erste Saison in Nordamerika. Medienberichten der letzten Tage zufolge stand Seider kurz davor, in den Kader der Red Wings geholt zu werden, die sich eine große Zukunft von ihm versprechen. Seider gilt inzwischen als bester Nachwuchsakteur in der Organisation des elfmaligen Stanley-Cup-Siegers.

Für Seider ist es nicht der erste Verletzung am Kopf. Bei der Eishockey-WM 2019 war der Nationalspieler im Spiel gegen die Slowakei (3:2) übel in die Bande gecheckt worden und hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Rapids-Headcoach Ben Simon sprach diesmal von einem "sauberen Check" gegen Seider, der die Verletzung wohl durch den harten Aufschlag auf dem Eis erlitt.

