München - Die Boston Bruins haben Verteidiger Hampus Lindholm von den Anaheim Ducks verpflichtet. Die Ducks erhalten im Gegenzug einen Erstrundenpick für 2022, Zweitrundenpicks für 2023 und 2024 sowie die Verteidiger Urho Vaakanainen und John Moore.

Eigentlich hatte Anaheims neuer General Manager Pat Verbeek den Vertrag mit Lindholm verlängern wollen. Doch beide Seiten konnten sich nicht einigen.

"Hampus ist seit Jahren eine feste Größe bei den Ducks, was wir schätzen und respektieren", so Verbeek in einer Mitteilung. "Dennoch sind wir mit dem Trade sehr zufrieden. Wie ich bereits seit meiner Ankunft in Anaheim erklärt habe, ist es unser Ziel, ein Team aufzubauen, das langfristig um den Stanley Cup kämpfen kann. Wenn wir Spieler und Vermögenswerte hinzufügen, die in die Altersgruppe unserer bestehenden jungen Talente passen, sind wir für die Zukunft gut aufgestellt."

Bruins wollen mit Lindholm verlängern

Auch die Bruins haben laut "ESPN" ein Interesse daran, den Lindholm langfristig zu binden.

Der 28-Jährige wird im Sommer zum Free Agent, wenn sein Sechs-Jahresvertrag über 31,5 Millionen Dollar ausläuft.

