München - Die Calgary Flames haben ihren neu verpflichteten Stürmer Jonathan Huberdeau mit einem der üppigsten Verträge der gesamten Liga ausgestattet. Wie das NHL-Team mitteilte, unterschreibt der Offensivspieler für acht Jahre und insgesamt 84 Millionen Dollar.

"Ich bin begeistert, langfristig ein Teil der Calgary Flames zu sein", wird der Kanadier in einer Mitteilung zitiert. "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und werde alles geben, was ich habe, auf und neben dem Eis. Ich kann es kaum erwarten, vor den leidenschaftlichen Flames-Fans zu spielen."

Im vergangenen Monat hatte Calgary Matthew Tkachuk nach gescheiterten Vertragsverhandlungen an die Florida Panthers abgegeben und im Gegenzug unter anderem Huberdeau und Top-Verteidiger MacKenzie Weegar bekommen.

Flames freuen sich auf Huberdeau

Der 29-jährige Huberdeau erzielte in der vergangenen Saison 30 Tore, zudem war er für herausragende 85 Assists und damit für insgesamt 115 Scorerpunkte verantwortlich – Platz zwei in der NHL.

"Wir freuen uns, dass wir Jonathan langfristig in Calgary halten können", sagte Flames-GM Brad Treliving und zeigte sich von dem langfristigen Vertrag angetan: "Er ist ein Elitespieler, einer der besten Stürmer der Liga, der die Spieler um ihn herum besser macht. Wir freuen uns darauf, Jonathan willkommen zu heißen und dass er seinen Beitrag zum Erfolg unseres Teams zu leisten."

Der Offensivspieler war 2011 an dritter Stelle im NHL-Draft ausgewählt worden und stand seither in Diensten der Panthers. Huberdeaus Vertrag bei der Franchise aus der Provinz Alberta gehört mit 10,5 Millionen pro Saison zu den zehn am besten dotierten in der gesamten NHL.

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.