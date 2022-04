Chicago - Am 7. April haben die Chicago Blackhawks Lukas Reichel zum dritten Mal in der laufenden Saison aus ihrer AHL-Filiale Rockford IceHogs ins NHL-Team hochgezogen.

Seither hat er vier Begegnungen für die Blackhawks bestritten, in denen er punktlos blieb. In der Saison 2021/22 kommt der gebürtige Nürnberger jetzt bei neun Einsätzen.

Trainer Derek King äußerte sich am Freitag bei einer Pressekonferenz explizit zur Zukunft des Deutschen. Angesprochen, ob Reichel denn den Rest der Hauptrunde in Chicago bleiben werde, gab sich der Coach unschlüssig: "Das weiß ich nicht. Er wird seinen zehnten Einsatz bekommen. Danach werden wir eine Entscheidung treffen."

Der zehnte Einsatz in der NHL bedeutet zugleich, dass das erste Jahr von Reichels Einstiegsvertrag über drei Saisons bereits zählt. Heißt: Bereits für die Saison2024/25 wartet auf den Sohn des ehemaligen Nationalspielers Martin Reichel ein neuer Kontrakt.

Mit der Entwicklung Reichels ist King insgesamt zufrieden. "Er hat sich weiterentwickelt, nicht sehr weit, aber doch ein bisschen. Ich glaube, er ist noch nicht ganz so weit wie er es sein könnte. Ich meine, wenn er in einem stärkeren Team wäre, in dem man ihn viel besser unterstützen und ein bisschen mehr schonen könnte, wäre das besser für den Jungen. Aber diesen Luxus haben wir im Moment nicht. Man setzt also ein junges Talent mit jungen Mitspielern ein, und die machen Fehler. Das ist also nicht immer hilfreich. Er hat alles, was man sich wünscht. Doch er muss sich weiter verbessern, den begonnenen Lernprozess fortsetzen."

Insbesondere körperlich müsse Reichel noch zulegen, wie King herausstellte.

"Vieles davon ist einfach der Aufbau von Kraft und Muskeln. Er ist 19 Jahre alt, hat nie Junioren-Hockey in Nordamerika gespielt. Viele dieser Jungs kommen mit 19 bis 20 Jahren aus der OHL und schuften 60 Spiele und mehr, fahren mit dem Bus. Ich habe viele davon gesehen, und es ist ein hartes Eishockey. Davon hat er noch nichts mitbekommen. Er hat es in der American League kennengelernt und eine Gehirnerschütterung erlitten. Er war verletzt, hatte eine Schulterverletzung, hat sich also noch nicht darauf vorbereiten können. Ich mag ihn, er wird ein guter Eishockeyspieler werden. Er muss nur noch etwas reifer werden und vielleicht auch mal einen Zahn verlieren und ein paar Muskeln aufbauen. Dann wird man ihn noch häufig sehen. Er wird durchstarten", so der Coach hoffnungsvoll.

Edmonton Oilers gegen Florida Panthers am Sonntag ab 18.45 Uhr live auf ProSieben MAXX und auf ran.de.

Quelle: NHL.com/de

Du willst die wichtigsten NHL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.