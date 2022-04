Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel steht vor den nächsten NHL-Einsätzen seiner jungen Karriere. Die Chicago Blackhawks beriefen den Flügelstürmer von den Rockford IceHogs aus der American Hockey League (AHL) zurück in die Topliga.

Reichel spielt eine starke Debütsaison in Nordamerika und ist einer der besten Rookies in der AHL. Der 19-Jährige hat dort in bislang 49 Spielen 21 Tore erzielt und 28 Vorlagen geliefert.

Seine NHL-Premiere hatte Reichel am 13. Januar gegen die Montreal Canadiens gefeiert und bislang noch vier weitere Einsätze erhalten, allerdings wartet er noch auf seinen ersten Scorerpunkt in der besten Eishockey-Liga der Welt.

