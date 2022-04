Berlin - Prominenter Testgegner für die Eisbären Berlin: Der deutsche Eishockey-Meister tritt am 4. Oktober 2022 in der Mercedes-Benz Arena gegen die San Jose Sharks aus der NHL an.

Die Partie findet im Rahmen der "NHL Global Series" statt, an der auch die Nashville Predators, Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche teilnehmen werden.

"Immer etwas Besonderes"

"Es ist immer etwas Besonderes, gegen eine Mannschaft aus der NHL antreten zu dürfen. Wie bereits vor drei Jahren wird es bestimmt wieder ein großartiges Erlebnis für unsere Fans, Partner und die Stadt Berlin", sagt Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede. 2008 hatten die Eisbären gegen Tampa Bay Lightning 1:4 verloren, elf Jahre später gab es gegen die Chicago Blackhawks ein 1:3.

Die NHL Global Series beinhaltet zudem vier reguläre Saisonspiele der stärksten Liga der Welt in Europa. Die Nashville Predators und San Jose werden die Saison 2022/23 mit zwei Partien in Prag am 7. und 8. Oktober eröffnen. Am 4. und 5. November stehen sich die Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche in Tampere/Finnland gegenüber.

